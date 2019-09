Spitalul Județean Constanța, acces la cele mai noi tratamente de imunoterapie

Peste 40 de profesionişti din domeniul medical, reprezentanţi asociaţiilor de pacienţi, industriei farmaceutice şi ziarişti au participat vineri, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, la o dezbatere despre viitorul imunoterapiei oncologice şi noile indicaţii terapeutice aprobate în Europa pentru medicamentele cu acest mod de acţiune ce aduc beneficii importante pentru pacienţi. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) poate oferi acces pacienţilor la cele mai noi tratamente de imunoterapie - este concluzia unei mese rotunde organizate la sfârșitul săptămânii trecute, la Constanţa, de Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer, în parteneriat cu Asociaţia Pacientul 2.0.

ARSENAL TERAPEUTIC VARIAT

În cadrul mesei rotunde, conf. univ. dr. Laura Mazilu, şeful Clinici de Oncologie a SCJU Constanţa, a afirmat că unitatea medicală în care profesează poate oferi pacienţilor acces la cele mai noi tratamente de imunoterapie şi că speră ca în viitor să poată avea la dispoziţie un arsenal terapeutic tot mai variat, în sprijinul celor care au nevoie cel mai mult de aceste tratamente. "La SCJU Constanţa, putem oferi pacienţilor acces la cele mai noi tratamente de imunoterapie şi sperăm ca în viitor să putem avea la dispoziţie un arsenal terapeutic tot mai variat, în sprijinul celor care au nevoie cel mai mult. Dacă este să comparăm imunoterapia cu chimioterapia avantajul constă într-un profil de toxicitate diferit. Imunoterapia nu are toxicităţile chimioterapiei, este bine tolerat şi are un alt profil de reacţii adverse pe care şi noi a trebuit să le învăţăm şi cu care să ne obişnuim dar această incidenţă este mică şi aşa cum am spus deja este bine tolerat de pacienţi. În ultimii doi ani au fost făcute eforturi mari în acest sens, în România şi a fost aprobat pentru rambursare cred că un un număr mai mare de 20 de molecule, pe indicaţiile oncologice şi suntem încrezători că o să avem la dispoziţie din ce în ce mai multe molecule cu care o să lucrăm" - a afirmat dr. Mazilu.

PROGRAM NAȚIONAL DE IMUNOTERAPIE



Referindu-se la tratamentele specifice cancerului de vezică urinară, şefa Clinicii de Oncologie a SCJU Constanţa a opinat că speră ca într-un timp scurt imunoterapia să fie inclusă în programul naţional de către Ministerul Sănătăţii. "Imunoterapia este un tratament inovator, este nou şi are locul lui foarte bine stabilit în planul de tratament al cancerului de vezică şi în principiu, cred că aprobarea va veni în linia a doua, după chimioterapie. Este foarte important să înţelegem că imunoterapia nu înlocuieşte chimioterapia ci completează un peisaj terapeutic. Adică, în loc să avem o linie de tratament pentru pacient şi am numit aici chimioterapia, avem două linii la dispoziţie, adăugând şi imunoterapia. Iar această nouă abordare vine cu avantajele şi cu un răspuns favorabil. Imunoterapia în cancerul de vezică urinară reprezintă o nouă line de tratament ce ar putea fi disponibilă şi pentru pacienţi noştri dar aşteptăm să se aprobe rambursarea şi la noi în ţară" - a concluzionat dr. Mazilu.

TRATAMENT REVOLUȚIONAR



La rândul său, preşedintele Federaţiei Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer din Romania (FABC), Cezar Irimia, a afirmat că acest tratament a revoluţionat abordarea pacientului şi a bolii. "Despre imunoterapie în general, vă spun că sunt foarte multe forme şi la noi în ţară, la diferite forme de cancer; acest tratament a revoluţionat abordarea pacientului şi bolii căci ţinteşte sistemul imunitar, nu celula malignă şi stimulează sistemul imunitar să lupte cu celula malignă. Imunoterapiile sunt şi la noi în ţară, pe mai multe forme de cancer, dar aşteptăm şi pe cancerul de vezică. Sunt în studii şi este foarte posibil să fie şi la dispoziţia pacienţilor din România, în scurt timp. Federaţia Asociaţiei Bolnavilor de Cancer este puternică, am câştigat nenumărate procese cu statul, în instanţă, privind dreptul de acces la aceste terapii noi, nu cerem luna de pe cer, cerem doar dreptul la viaţă, aşa cum este garantat de Constituţie, şi cerem ca şi noi să fim trataţi asemenea tuturor cetăţenilor europeni. Important este să fie introduse şi în România şi mai ales la timp, căci ceea ce ne lipseşte nouă, bolnavilor de cancer este tocmai timpul, aceste noi terapii care fac diferenţa între viaţă şi moarte. Pentru tratarea cancerului de vezică aşteptăm noile molecule, care după cum ştiu eu nu sunt încă introduse în tratamentele pacienţilor cu cancer de vezică în Europa. Aşteptăm ca ele să fie agreate în UE şi să le avem şi noi la îndemână. Actualmente, această formă de cancer se tratează anevoios, cu terapii vechi, cu efecte adverse destul de neplăcute stricând mult calitatea vieţii pacientului dar cu speranţa că vom avea acces cât mai rapid la terapii noi ceea ce va oferi pacienţilor o şansă în plus la viaţă", a spus preşedintele FABC.

IMUNOTERAPIA LA NIVEL MONDIAL



Potrivit organizatorilor, cetăţenii UE au acces la imunoterapii oncologice aprobate şi disponibile pentru tratarea pacienţilor cu melanom, anumite tipuri de cancer pulmonar, cancer renal şi cancerul de vezica urinara, în România, fiind disponibile majoritatea acestor indicaţii de imunoterapie. La nivel mondial, imunoterapia este cel mai promiţător domeniu de cercetare în domeniul oncologiei, în prezent fiind studiate mai mult de 2.000 de imunoterapii oncologice, în peste 3.000 de studii clinice, pentru aproximativ 300 tipuri de cancer. Compania Roche desfăşoară în acest moment nouă studii clinice în fază avansată pentru evaluarea unei imunoterapii, în combinaţie cu alte medicamente, pentru mai multe tipuri de cancer pulmonar dar şi un program de cercetare extins în domeniul imunoterapiei, pentru cancere genitale şi urinare, cancer de piele, cancer de sân, cancere gastro-intestinale şi cancere de cap şi gât.