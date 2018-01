Spitalul Județean din Constanța se înnoiește cu aparatură medicală performantă

Din acest an, constănțenii vor putea afla mai rapid dacă suferă de vreo boală sau nu. Asta, deoarece Spitalul Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța va fi dotat cu aparatură medicală nouă. Contractul pentru achiziția echipamentelor a fost semnat, marți, 9 ianuarie, de președintele Consiliului Județean Constanța (CJC), Horia Țuțuianu, la București. „În prezența premierului Mihai Tudose și a ministrului sănătății Florian Bodog, am semnat contractul de achiziționare și livrare a unui echipament de rezonanță magnetică și a unui sistem de arhivare a imaginilor medicale (PACS) către Spitalul Clinic Județean „Sf. Apostol Andrei” Constanța. Aceste echipamente vor oferi posibilitatea unei diagnosticări mai rapide și mai precise. De asemenea, vor ajută și la reducerea cheltuielor generate prin achitarea serviciilor de imagistică asigurate în acest moment de un operator privat, iar fondurile economisite vor fi redirecționate spre alte secții cu deficiente“, a declarat șeful CJC. De altfel, în afara Spitalului Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța, alte 33 de unități medicale din țară și din Capitală vor fi dotate cu echipamente de imagistică de tip Computer Tomograf (14), Rezonanță Magnetică Nucleară (24) și 21 de sisteme informatice PACS (tehnologie medicală de imagistică utilizată pentru stocarea, recuperarea, prezentarea și partajarea imaginilor produse prin radiografie, scanare CT, RMN). „Sănătatea este o prioritate a Guvernului, alături de educație și infrastructură. Dotarea cu echipamente medicale performante este un pas important în asigurarea serviciilor medicale de calitate. Pe de altă parte, este normal ca fiecare român să beneficieze de sprijin atunci când are o problemă de sănătate”, a afirmat premierul Mihai Tudose. Șeful Executivului i-a asigurat pe reprezentanții autorităților locale și pe managerii de spital prezenți la ceremonie că au un partener în Guvern în responsabilitatea lor de a aduce îmbunătățiri sistemului medical. „Astăzi (marți, 9 ianuarie, n.r.) îndeplinim o promisiune din Programul de Guvernare, care prevede un CT (Computer Tomograf) și un RMN (Rezonanță Mangetică Nucleară) pentru fiecare spital care nu are astfel de echipamente. Nu ne-am limitat doar să bifăm o măsură, ci am înlocuit și echipamentele vechi din spitale, care nu mai puteau fi utilizate. Pentru prima dată în istoria sistemului public de sănătate, facem achiziții de aparatură imagistică medicală pentru a crea, la nivel național, o rețea de imagistică medicală sustenabilă și interconectată”, a subliniat ministrul Sănătății, Florian Bodog. Ministrul a adăugat că este responsabilitatea autorităților locale și a managerilor de spital să asigure spațiile adecvate pentru instalarea echipamentelor de imagistică, pe care urmează să le primească.

APARATURĂ MEDICALĂ ÎN VALOARE DE 250 DE MILIOANE DE EURO

Achiziția aparaturii medicale este finanțată din Acordul de împrumut încheiat cu Banca Mondială, în valoare totală de 250 de milioane de euro, accesat în 2014, și deblocat în cursul anului trecut. Pe lângă achiziția de echipamente de imagistică, Acordul cu Banca Mondială mai prevede și construcția de secții noi ATI și UPU, Centre de mari arși, blocuri operatorii și reabilitarea centrelor existente pentru diverse specialități, precum și achiziții de echipamente necesare în secțiile de ATI, UPU, blocuri operatorii, paliație, imagistică, radioterapie și screening afecțiuni oncologice.