Spitalul Judeţean, spitalul groazei?!

Pentru o familie din Tulcea, sărbătorile de iarnă vor fi umbrite de înmormîntarea copilului lor, de-abia născut. O tînără de 21 de ani din localitatea tulceană Carcaliu a ajuns, miercuri, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, după ce medicii tulceni au constatat că fătul de-abia născut avea probleme cu respiraţia şi au cerut ajutorul colegilor de la Constanţa. “Am fost internată în spitalul de la Măcin. Am născut miercuri dimineaţă prin cezariană, deoarece medicii au spus că am bazinul prea mic pentru a putea naşte natural. Copilul, un băieţel, avea 3,5 kg. La scurt timp după ce s-a născut, medicii au constatat că nu respira prea bine şi m-au trimis cu o ambulanţă la Constanţa, pentru că există specialişti mai buni decît cei de la Tulcea. Am ajuns la Spitalul Judeţean miercuri după-amiază. Pe mine m-au internat la etajul VI şi pe copil l-au dus la Terapie Intensivă”, a povestit Zina Pavel, mama bebeluşului. Tînăra susţine că, pe parcursul nopţii de miercuri spre joi, a tot încercat să afle cum se simte băieţelul de-abia născut, dar că răspunsurile primite erau evazive, iar joi dimineaţă, cînd a solicitat să îl vadă, medicii i-au spus că a murit. “Soţului meu i-au spus doar că bebeluşul a murit. Nu ne-a explicat nimeni care a fost cauza care a dus la moartea copilului. Ştim doar că avea ceva la plămîni şi că ar fi putut fi o malformaţie. A fost o sarcină îngrijită, am mers la medic frecvent, am făcut ecografii la două luni de sarcină şi la patru luni şi jumătate, însă medicii de la Măcin mi-au spus că totul este în regulă”, a povestit tînăra. Ea susţine că serviciile medicale de la Constanţa lasă de dorit. “Vreau să plec la spitalul din Măcin. Pe lîngă faptul că nimeni nu ne-a spus ce s-a întîmplat cu bebeluşul nostru, cadrele medicale de la Constanţa nu mă bagă în seamă. Nimeni nu se uită la mine. La spitalul din Măcin veneau din 15 în 15 minute în salon să vadă dacă mă simt bine, aici sînt lăsată să zac. Am solicitat transferul, însă nu mi-a fost aprobat. Dacă mai stau aici, mă voi îmbolnăvi. Totul este foarte vechi şi murdar. Am vrut să merg la baie să mă spăl, dar nu există apă caldă şi nici duşul nu merge. Nici grupul sanitar nu funcţionează. Acestea nu sînt condiţii pentru fi spitalizat”, susţine Zina Pavel.

Corpul bebeluşului a zăcut şase ore pe o masă din spital

Femeia nu acuză medicii constănţeni de moartea copilului său, însă ar fi vrut să ştie din ce cauză a murit. “Pacienta a venit la Spitalul de Urgenţă prin transfer de la un spital tulcean. Copilul avea insuficienţă respiratorie acută, era dispneic, cianotic. Prezenta şi o suspiciune de malformaţie cardiacă cianogenă. De asemenea, avea şi pneumotorax, adică o pungă de aer la nivelul plămînilor. A fost drenată, însă evoluţia copilului a fost nesatisfăcătoare şi a murit joi dimineaţa la ora 6.00”, a declarat purtătorul de cuvînt al Spitalului, dr. Florian Stoian. La şase ore de la deces, trupul bebeluşului, acoperit cu cearşafuri, se afla în sala incubatoarelor, lăsat să zacă pe o masă. Este adevărat faptul că, atunci cînd un pacient moare în spital, este lăsat timp de două ore în secţia în care a decedat, pentru ca medicii să fie siguri că acesta nu a intrat în moarte clinică. Abia după aceea este dus la morgă. Acest copil a stat mai mult de şase ore în secţia unde a murit, însă cadrele medicale susţin că nu a putut fi dus la morgă pentru că nu avea niciun act, tatăl copilului fiind plecat să îi declare naşterea şi decesul. În ceea ce priveşte dorinţa tinerei de a se externa din spitalul în care crede că îşi va găsi şi ea sfîrşitul, medicii spun că acest lucru nu este posibil. “Nu poate fi externată pentru că de-abia a fost operată. A fost adusă de la spitalul din Măcin pentru că bebeluşul era bolnav, dar nu este indicat ca această pacientă să se plimbe între unităţile sanitare”, a declarat dr. Florian Stoian. Zina Pavel susţine că Spitalul Judeţean Constanţa poate fi considerat un spital al groazei, unde igiena şi amabilitatea personalului lipsesc cu desăvîrşire.