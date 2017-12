Spitalul Judeţean va primi sume importante din colecta CJC

Constănţenii au răspuns prompt apelului Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), care în urmă cu două săptămâni a demarat o acţiune de strângere de fonduri pentru Spitalul Judeţean Constanţa. Preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, a declarat că a aflat de la conducerea unităţii sanitare că stocurile din spital sunt zero. Având în vedere că Spitalul Judeţean deserveşte locuitorii din tot judeţul, CJC a decis să demareze campania de strângere de fonduri. “Cetăţenii judeţului Constanţa au răspuns apelului şi am strâns o sumă importantă de bani pe care o vom folosi pentru urgenţele unităţii sanitare”, a declarat Constantinescu. El a precizat că autorităţile locale au dorit descentralizarea sănătăţii. “Împreună cu alţi preşedinţi de consilii judeţene, am susţinut descentralizarea sănătăţii. Cei care spun acum că autorităţile locale nu sunt de acord nu spun un adevăr. Sunt de acord cu acest lucru, dar să fie asigurate şi resursele financiare. Am înţeles de la ministrul Sănătăţii care a fost prezent la ultima şedinţă a Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România şi a discutat cu toţi preşedinţii de CJ, că, la fel cum se specifică şi în textul Hotărârilor de Guvern de trecere în subordinea administrativă a autorităţilor locale a spitalelor, este asigurată finanţarea până la sfârşitul anului. De asemenea am înţeles că toate datoriile spitalelor până la 31 martie 2010, inclusiv cele istorice, au fost şterse. Dacă este aşa, înseamnă că vom reuşi să depăşim această criză”, a precizat Constantinescu.