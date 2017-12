Spitalul unde se realizează orice fel de operație în neurochirurgie

Locotenent-colonel doctor Cristian Năstase, medic primar neurochirurgie, doctor în științe medicale, de la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central ”Carol Davila”, a declarat, vineri, că, în fiecare zi, pe secția de neurochirurgie se operează câte un caz de tumoră, în această secție putând fi realizate toate tipurile de intervenții. ”În ultimii cinci ani abordez cel mai frecvent tumorile cerebrale. Încercăm în clinica noastră să dezvoltăm toate căile și toate direcțiile neurochirurgiei, inclusiv chirurgia vasculară. Din păcate, nu am prea putut să o facem în ultimii ani, fiindcă am avut limitări tehnice. Nu avem încă un neuroangiograf în spital, așa că trebuie să facem într-un fel improvizații. Tumorile cerebrale le abordăm în mod frecvent. Sunt grade variate de dificultate, de la tumori de bază de craniu, fosă posterioară, adică de cerebel, până la tumori de hipofiză s-au realizat la noi în clinică. Încercăm pe zi ce trece să ne autodepășim. Asta este problema noastră cea mare, limitările tehnice”, a spus medicul. Dr. Cristian Năstase a precizat că a urmat mai multe stagii de specializare la Institutul de la Hanovra, la Zurich și a lucrat un an într-un spital din Paris, locuri în care a văzut cât de importantă este tehnologia de ultimă generație în medicină. Referindu-se la procedura de neuronavigație, Năstase a arătat că aceasta se realizează cu ajutorul calculatorului pentru a localiza foarte bine zona în care se face intervenția și are ca avantaj recuperarea mult mai rapidă a pacientului.