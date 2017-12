Sponsorizarea medicilor - șpagă mascată sau lobby capitalist?

În România, dar nu numai (în Franța, Germania și inclusiv în SUA - fără să fie încălcată legea), medicii primesc sponsorizări din partea companiilor farmaceutice pentru a putea participa la diferite congrese sau conferințe, multe dintre ele fiind organizate în țări îndepărtate, astfel că și costurile sunt uriașe. Se știe prea bine că, în calitate de medic, nu poți refuza la nesfârșit astfel de acțiuni, educația medicală continuă (EMC) fiind „mană cerească“. Pur și simplu fără EMC nu te poți numi doctor; nu ai cum să fii în pas cu noutățile din domeniu, să cunoști tratamente de ultimă oră, să vezi cum sunt tratați pacienții în întreaga lume. Medicul este condamnat pentru toată viața la EMC, în caz contrar ”moare”. Cum în România lefurile medicilor sunt mult prea mici în comparație cu nevoile lor, a apărut necesitatea colaborării cu firmele de medicamente. Se știe și se spune de peste 10 ani că marile companii le oferă sponsorizări medicilor, pentru ca la rândul lor să prescrie pacienților produsele cu care se laudă. Aparent nu pare nimic în neregulă, însă au apărut tot mai multe ipoteze potrivit cărora medicii bat palma cu respectivele companii și dezvoltă propriile afaceri. Dar oare respectivele produse pe care ei le recomandă în diferite tratamente sunt eficiente? Fac rău bolnavilor? Totul este interpretabil. De multe ori, atunci când mergi la medic, vrei să te faci bine cât mai repede, vrei să ai cel mai bun tratament, să înghiți cele mai eficiente medicamente. Este cert că dacă nu ai bani nu le cumperi, așa că îi și spui doctorului de la bun început să nu recomande produse scumpe. Teoretic, specialistul ar trebui să aibă alternativă.

AICI VERIFICI CÂTE SPONSORIZĂRI A AVUT MEDICUL TĂU

La link-ul http://datavizuri.blogspot.ro/2016/07/sponsorizari-medici-2015-partea-1.html puteți afla câte sponsorizări a avut medicul dvs. și care sunt firmele care l-au ajutat să plece peste hotare. În Constanța, am întâlnit pacienți care au fost la anumiți medici care le-au recomandat produse exact de la firmele de unde au primit sponsorizări. De exemplu, pacienta M.V., de 27 de ani, din Constanța, a primit pentru un tratament produse de la firma Bayer. De curiozitate, ea a accesat link-ul menționat anterior și a aflat că doctorul ei a avut mai multe sponsorizări de la respectiva firmă. Atunci apare întrebarea: medicul respectiv a prescris tratamentul de la firma cu pricina doar pentru că are de câștigat de pe urma companiei sau într-adevăr pacienta chiar avea nevoie de acel tratament?

PROPUNERI

Reprezentanți ai Colegiului Medicilor din Municipiul Bucureşti au propus câteva soluții, asta în condițiile în care sunt incriminați toți medicii. Și nu, nu se vrea ”moartea” companiilor, așa cum unii au spus. ”Pentru eliminarea oricărui potenţial risc al influenţării medicilor prin diferite acţiuni de sponsorizare de către companiile farmaceutice, dorim să propunem diferenţierea între medicii care aduc progres în medicina din România prin lucrări ştiinţifice publicate şi prezentate la congrese internaţionale, participarea la „paneluri“ sau membri în „advisory boards“, „steering committees“, prezenţa în conducerea unor societăţi profesionale medicale internaţionale, cei cu participare activă la cursuri/mastere/doctorate în afara ţării etc., faţă de medicii care necesită doar programe de educaţie medicală continuă, conform Statutului Colegiului Medicilor din România (200 de puncte de educaţie medicală la 5 ani)“, se arată într-un comunicat al CMMB transmis joi Agerpres, scrie dcnews. Colegiul propune ca, pentru prima categorie de medici, sponsorizările din partea companiilor farmaceutice să fie posibile pentru participarea la astfel de întruniri ştiinţifice, naţionale şi internaţionale, pentru un număr de zile necesar desfăşurării activităţilor la care participă, printr-o convenţie cu instituţia angajatoare care să prevadă un număr maxim de 30 de zile lucrătoare anual, pentru care continuă să îşi primească drepturile salariale aferente funcţiei de bază. Pentru a doua categorie de medici, Colegiul propune dreptul la două sponsorizări anual pentru a participa la manifestări ştiinţifice în afara ţării, cu menţiunea că nu pot fi sponsorizaţi de aceeaşi companie într-un an. În plus, propune ca aceştia să mai aibă dreptul de a fi sponsorizaţi pentru o manifestare ştiinţifică în ţară, însă nu de către companiile care au realizat sponsorizările externe, acolo unde este cazul. Un medic care nu beneficiază de sponsorizare externă poate beneficia de 3 sponsorizări pentru manifestări ştiinţifice interne în anul respectiv, de asemenea realizate de către companii diferite, potrivit CMMB.

”Relaţia dintre medici şi companiile farmaceutice este firească, întrucât medicamentele noi, mai eficiente, nu pot pătrunde într-un sistem de sănătate dacă medicii nu le cunosc, dacă profesioniştii cei mai pregătiţi nu sunt implicaţi în dezvoltarea lor, dacă aceştia nu comentează studiile clinice şi dacă autorităţile nu le evaluează prin profesioniştii cei mai pregătiţi. Există obligativitatea legală ca noile medicamente să fie discutate şi comentate în ceea ce priveşte eficacitatea şi siguranţa în interiorul comunităţii medicale”, potrivit comunicatului.