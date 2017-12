Spor de 60% al garanţiilor, ţintit de FNGCIMM în 2009

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) îşi propune pentru acest an să acorde garanţii în valoare de 1,4 miliarde lei, cu 60% peste nivelul din 2008, acestea urmînd să susţină credite de 2,78 miliarde lei, în creştere cu circa 63%. \"Estimările pentru acest an au la bază rezultatele din primele luni şi documentele depuse la noi (...) În ianuarie 2009, faţă de ianuarie 2008, cererile pentru garanţii au crescut cu 210-215%, iar în februarie, avansul a fost mai mare. Dacă se menţine acest ritm, estimăm că vom atinge în 2009 nivelul de 1,4 miliarde lei\", a declarat preşedintele FNGCIMM, Aurel Şaramet. El a menţionat că estimarea ar putea fi pesimistă avînd în vedere că firmele vor avea nevoie de garanţii pentru cofinanţarea proiectelor din fonduri europene şi pentru completarea creditelor în urma devalorizării activelor imobiliare. Oficialul fondului a arătat că, de la începutul anului, a crescut foarte mult numărul solicitărilor de garanţii pentru credite restructurate, ca urmare a deprecierii valorii activelor imobiliare. \"În ultimele două luni, 30-35% din portofoliul fondului este reprezentat de garanţii pentru credite suplimentare pentru acoperirea scăderii valorii activelor imobiliare. Există credite a căror acoperire cu garanţii reprezintă 60-70% din evaluările vechi\", a spus Şaramet. Acesta este unul dintre produsele promovate de Fond pentru a preîntîmpina dificultăţile IMM-urilor în urma crizei financiare. În acest sens, FNGCIMM acordă garanţii de pînă la 80% pentru toate finanţările acordate IMM-urilor şi de 100% pentru creditele pentru firmele mici şi mijlocii acordate de către băncile comerciale, pentru implementarea proiectelor prioritare, precum şi a celor eligibile pentru finanţări din fonduri europene. De asemenea, pentru a evita blocarea creditării IMM-urilor pentru neplata datoriilor la bugetul de stat, Fondul garantează finanţările acordate pentru achitarea acestor datorii. Această măsură are ca efect creşterea veniturilor la bugetul de stat şi menţinerea activităţii firmelor mici şi mijlocii. Un alt produs vizează garantarea creditelor în valută şi completarea garanţiilor prezentate de IMM-uri finanţatorilor, în vederea acoperirii diferenţei de curs valutar în urma deprecierii monedei naţionale. Potrivit estimărilor pentru anul trecut, fondul a acordat garanţii în valoare de 870 milioane lei, cu 20% mai mult decît în anul precedent, în timp ce valoarea creditelor susţinute a totalizat 1,7 miliarde lei, reprezentînd un avans de 21% faţă de 2007. Cele mai multe garanţii, respectiv 52,8% din totalul acordat de fond în 2008, au vizat firmele din domeniul serviciilor şi comerţului, fiind urmate de cele din industrie, care au beneficiat de 25,5% din total.