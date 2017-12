Sport Prim Oltina, victorie „fluviu” în Liga a VI-a la fotbal

Liga a VI-a la fotbal constănțeană a pornit la drum duminică, odată cu disputarea partidelor din prima etapă a sezonului 2015-2016. Formația Sport Prim Oltina a obținut cel mai categoric succes din prima rundă, 11-2 cu Viitorul II Cobadin, tot în Seria Sud mai fiind înregistrate victoriile la scor ale echipelor Inter Ion Corvin, 7-2 cu Fulgerul Chirnogeni, și Olimpia Constanța, 6-1 cu AS Bărăganu, toate pe teren propriu. În Seria Nord, scorul etapei l-a realizat Voința Cochirleni, învingătoare în deplasare, cu 6-0, în disputa cu Spicul Horia.

Rezultate - SERIA SUD: Viitorul Mereni - Trophaeum Adamclisi 4-1, Olimpia Constanța - AS Bărăganu 6-1, Sport Prim Oltina - Viitorul II Cobadin 11-2, Inter Ion Corvin - Fulgerul Chirnogeni 7-2, Luceafărul Amzacea - CS II Agigea 1-1, AS Independența - Marmura Deleni 1-1, AS Ciocârlia - AS Carvăn 1-1; SERIA NORD: Pescărușul Gârliciu - Steaua Speranței Siliștea 4-4, Dunaris Topalu - Pescarul Ghindărești 2-2, Sportul Tortoman - Dunărea Ciobanu 2-1, Spicul Horia - Voința Cochirleni 0-6, Ulmetum Pantelimon - Viitorul Târgușor 0-0, Viitorul Cuza Vodă - Înfrățirea Cogealac 3-0.