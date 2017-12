Sport Residence, primul cartier rezidenţial privat din Ovidiu

Una dintre cele mai dinamice pieţe imobiliare, judeţul Constanţa se află în plutonul marilor jucători odată cu lansarea primului complex rezidenţial privat de anvergură, Sport Residence, amplasat în oraşul Ovidiu. Demarat în urmă cu aproape două luni, ansamblul rezidenţial se poate descrie prin rafinament, stil arhitectural clasic şi foarte multă verdeaţă. „După lansarea acestuia pe piaţă a fost chiar o surpriză plăcută şi pentru noi să observăm că cererea potenţialilor clienţi a fost pe măsura aşteptărilor noastre şi ne-a determinat să începem construirea primei case. Sunt peste 200 loturi ce au suprafeţe începând cu 300 mp, iar proiectele de case oferite întâmpină cerinţele tuturor clienţilor. Cât de curând se vor începe lucrările de infrastructură ale ansamblului: reţea electrică, gaze naturale, reţea apă şi canalizare, drumuri de acces pietruite”, a declarat directorul de marketing al Sport Residence, Suzanne Marinescu. Proiectul, gândit pentru o gamă largă de clienţi, oferă nenumărate facilităţi. Proprietarii se vor relaxa într-o zonă înaltă a oraşului, cu aer curat, şi se vor bucura de priveliştea oferită de lacul Siutghiol şi de cei peste 10.000 de copaci ce vor împrejmui cartierul. De asemenea, în incinta ansamblului rezidenţial, Academia Gheorghe Hagi promovează tinere talente ale fotbalului. Astfel, locuitorii Sport Residence îşi vor putea înscrie copiii la renumita academie, vor putea beneficia de bazele sportive şi de toate facilităţile oferite. În ceea ce priveşte preţurile loturilor, acestea au un tarif unic de 12.900 euro (inclusiv TVA) indiferent de suprafaţa lor; fie că sunt de 300 mp sau că pot ajunge până la 400 mp. În plus, pe lângă această ofertă promoţională, dezvoltatorul mai oferă cumpărătorilor bonus un proiect de casă la alegere, din variantele existente. Proiectele de case sunt P + 1E cu două, trei sau patru dormitoare şi au suprafeţe cuprinse între 130,15 mpc (inclusiv terase) şi pot ajunge până la 166,7 mpc (inclusiv terase). „Pentru că preţul de lansare al terenurilor a fost unul competitiv pe piaţa imobiliară actuală, promovăm şi oferta caselor ce vizează varianta semiroşu. Pentru Casa Brescia cu două dormitoare, preţul ce include TVA şi lotul aferent este de 60.000 euro, pentru cea cu trei dormitoare - Casa Barcelona - preţul, la fel, are TVA-ul inclus şi lotul aferent şi este de 72.500 euro, iar pentru Casa Madrid, ce are patru dormitoare, preţul este de 85.000 euro”, a spus Marinescu. Ansamblul rezidenţial Sport Residence este dezvoltat de SC Logis Project SRL, prin antreprenor general SC Alex Building SRL şi se construieşte în parteneriat cu Academia Gheorghe Hagi. Cei interesaţi pot găsi detalii privind amsamblul rezidenţial pe www.sportresidence.ro sau pot contacta echipa de vânzări, pe adresa: vanzari@sportresidence.ro sau telefonic la 0241/484.484 sau 54.33.55.