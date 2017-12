Sportivă ucisă pe trecerea de pietoni

Una dintre cele două eleve lovite, duminică seara, pe o trecere de pietoni, a murit la aproape 12 ore de la internare. Adolescenta de 14 ani, a ajuns în comă la spital, cu multiple traumatisme la nivelul capului, toracelui şi abdomenului. La scurt timp de la internare, Lisa Maria Tiecar a suferit un stop cardio-respirator dar medicii au reuşit să o stabilizeze. După ce a fost transferată în Secţia de Terapie Intensivă, inima fetei a încetat din nou să bată, însă, de data acesta cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru a o readuce la viaţă. Cea de-a doua victimă, Nicoleta Lungu, în vîrstă de 14 ani, se află internată în Clinica de Pediatrie. Medicii spun că starea ei este stabilă, însă din cauza loviturii la cap nu îşi mai aduce nimic aminte. Mariana Lungu, mama fetei îşi aminteşte coşmarul trăit duminică după-amiază: „Am trimis-o pe Nicoleta să cumpere pîine. Cîteva minute mai tîrziu au venit vecinii să îmi spună că a fost lovită de o maşină. Cînd am ajuns la locul accidentului am urcat în ambulanţă cu ea şi am plecat la spital. Este lovită la cap, la coate, iar cea mai grea vătămare o are la gamba dreaptă care este fracturată. Deocamdată, nu ştie că prietena ei a murit“. Lisa Maria Tiecar, elevă la Scoala nr. 20, şi Nicoleta Lungu, elevă la Liceul Sportiv Constanţa, practicau atletismul la Clubul Sportiv Farul. Lisa Maria era în grupa de începători avînd în vedere că se antrena doar de un an, însă, Nicoleta, care se pregătea de aproape patru ani, urma să participe, anul viitor, la importante competiţii. Cu doar cîteva ore înainte de producerea accidentului, fetele au luat parte la un concurs de triatlon unde au stat pe margine pentru a ajuta la hidratarea sportivilor. „Erau foarte fericite. Au văzut ce înseamnă să faci performanţă. Mai mult, după terminarea concursului au primit cîte un tricou. Cîteva ore mai tîrziu m-a sunat o colegă de-a lor care mi-a spus că Maria şi Nicoleta nu mai pot veni la antrenament pentru că au fost accidentate. Nu am crezut că sînt atît de grav lovite. Am stat toată noaptea la spital. După ce am plecat m-au sunat să îmi spună că Maria a murit“, a declarat Evelina Lisenco, antrenoarea celor două fete. Ea a adăugat că Nicoleta trebuia să intre într-un nou program de antrenament, mai complex, pentru concursurile programate anul viitor. Totodată, săptămîna aceasta ea trebuia să participe la un concurs din Slobozia. „Am vorbit cu medicii şi sperăm ca fractura de la piciorul drept să se vindece bine şi să mai poată practica acest sport“, a adăugat Evelina Lisenco. Cercetările în acest caz sînt continuate de lucrătorii Serviciului Poliţiei Rutiere care au schimbat încadrarea juridică iar la vătămarea corporală gravă s-a adăugat şi ucidere din culpă. Reamintim că tragicul accident a avut loc, duminică după amiază, pe bulevardul I.C. Brătianu, din Constanţa, la trecerea de pietoni din dreptul Liceului Agricol Palas. Iulian Moise, de 35 de ani, din Constanţa, aflat la volanul unui autoturism marca Skoda, înmatriculat CT 20 WID, nu a oprit la trecerea de pietoni şi a lovit în plin două adolescente care traversau regulamentar. În urma impactului, Lisa Maria Tiecar, a fost proiectată pe contrasens, unde a fost lovită de o altă maşină. Adolescenta împreună cu prietena ei, Nicoleta Lungu, au fost transportate cu ambulanţele la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Sosite la locul accidentului, rudele fetelor lovite de maşină au tăbărît pe şoferul vinovat şi au început să-l lovească. Norocul acestuia a fost că mai mulţi jandarmi aflaţi în zonă au intervenit şi l-au scos din mîinile oamenilor furioşi.