Sportivi de top la Triathlon Challenge Mamaia

A șasea ediție a Triathlon Challenge Mamaia, cel mai mare concurs de triatlon din Europa de Est, competiție organizată de Smartatletic, în parteneriat cu Primăria Constanța și DJST Constanța, a ridicat nivelul competiției, găzduind, pentru prima oară în România, o etapă de Cupa Europei. La startul întrecerii desfășurate duminică au fost prezenți sportivi de top, obișnuiți cu participările la Jocurile Olimpice, iar acest lucru a atras ca un magnet spectatorii. Cel mai aplaudat a fost Florin Bălănescu, multiplu campion național, care a participat pentru prima oară la o competiție atât de puternică. De altfel, atletul român nu a reușit să-și îndeplinească obiectivul, acela de a încheia cursa, fiind descalificat după ce a fost prins din urmă, în proba de bicicletă, de primii clasați. Vedeta întrecerii a fost însă Dmitry Polyanskiy, clasat pe locul 5 în clasamentul mondial. Medaliat cu bronz la Campionatul mondial de triatlon din 2012, rusul a confirmat statutul de favorit și s-a impus fără mari probleme. „Sunt pentru prima oară în România și pot spune că acest concurs a fost organizat foarte bine. A fost o zi perfectă pentru mine, mai ales că am venit la Mamaia după ce am participat la o cursă foarte dificilă, în Canada. Nu am avut prea mult timp de odihnă, iar oboseala s-a făcut simțită, dar am reușit să mă impun”, a spus câștigătorul probei Elite masculin.

Mult mai echilibrată a fost lupta de la Elite feminin, unde ucraineanca Yuliya Yelstratova, dublă participantă la Jocurile Olimpice și clasată pe locul 65 ITU, s-a impus în duelul cu rusoaica Elena Danilova, locul 71 ITU. Marea perdantă a fost principala favorită la trofeu, rusoaica Anastasia Abrosimova, locul 59 ITU, care s-a clasat doar pe poziția a treia. „A fost o cursă fantastică, în care a trebuit să muncesc foarte mult. Mi-au plăcut circuitele pentru toate cele trei probe și mă bucur că am reușit să pun totul cap la cap și să câștig”, a spus Yuliya Yelstratova, care a promis că anul viitor va veni din nou la Mamaia, pentru a participa la o nouă etapă de Cupa Europei.