Sportivii constănțeni au dominat Cupa României la Kung-Fu

Duminică, în sala de sport „Dan Spătaru” din Medgidia, s-au desfășurat întrecerile din cadrul Cupei României la Kung-Fu, competiție organizată la probele individuale „Taolu Tradițional”, „Tuishou”, „Light-Fighting Sanda” și „Erjie-Gun Fight”, pentru copii, cadeți, juniori, tineret și seniori. Organizatori au fost Clubul Sportiv „Silver Samurai” din Medgidia (președinte Steluța Nedelcu) și Asociația Română de Kung-Fu (președinte Florin Iordănoaia), sub tutela Federației Române de Arte Marțiale de Contact. Au participat 87 de sportivi, de la 9 cluburi membre ale Federației Române de Arte Marțiale de Contact, dintre care șapte din județul Constanța: CS „Marea Neagră” Constanța, CS „Neptun” Constanța, CSA „Axiopolis Sport” Cernavodă, CS „Noua Generație” Mangalia, CS „Shaolin Callatis” Mangalia, CS „Silver Samurai” Cobadin și CS „Silver Samurai” Medgidia.
„A fost un concurs lung și dificil, care s-a desfășurat pe durata a 11 ore. Au fost sportivi care s-au înscris la 3 - 4 probe și am avut meciuri extrem de disputate. În afara sportivilor consacrați, care s-au impus la probele de concurs, au apărut noi sportivi, participanți pentru prima dată la un concurs de Kung-Fu, copii foarte talentați și dornici să obțină performanțe. Cei mai buni sportivi vor alcătui lotul național de Kung-Fu. Felicităm toți sportivii participanți și mulțumim CS „Silver Samurai” Medgidia pentru organizare”, a declarat Florin Iordănoaia.
Iată rezultatele sportivilor din județul Constanța:
1. PROBA „TAOLU TRADIŢIONAL” INDIVIDUAL
1.COPII 6-7 ANI, FEMININ
1.GHEORGHIŢĂ DARIA CS SHAOLIN CALLATIS MANGALIA
2.SENIOARE +18 ANI
1.OCOLIŞAN MIHAELA LAURA CS NOUA GENERAŢIE MANGALIA
3.COPII 12-13 ANI, MASCULIN
1.BOCAI VLAD CS MAREA NEAGRĂ CONSTANȚA
4.SENIORI +18 ANI
1.BOCAI TUDOR CS MAREA NEAGRĂ CONSTANȚA
2. PROBA „TUISHOU” INDIVIDUAL MASCULIN
1.SENIORI +18 ANI, -70 KG
1.IUSEIN TANIOR CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODĂ
2.SANDU MARIUS CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODĂ
2.SENIORI +18 ANI, +70 KG
1.CÎJU CONSTANTIN CSU NEPTUN CONSTANȚA
2.IACOBLEV COSMIN CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODĂ
3.TIMOFTE CRISTIAN CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
3.ISTRATE ALEXANDRU CSU NEPTUN CONSTANȚA
3.JUNIORI 16-17 ANI OPEN KG
1.BOCAI TUDOR CS MAREA NEAGRĂ CONSTANȚA
2.MANGALAGIU DANIEL CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODĂ
3.MACSIM MARIUS CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODĂ
4.CADEŢI 14-15 ANI OPEN KG
1.MIHALCIA LAURENŢIU CS SILVER SAMURAI COBADIN
2.SANDU ROBERT GABRIEL CS MAREA NEAGRĂ CONSTANȚA
3.TUSLARU PAUL CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODĂ
5.COPII 12-13 ANI -45 KG
1.RUBINĂ IONUŢ ALEXANDRU CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
2.TRANDAFIR ALEXANDRU CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
3.OLESCU ANDREI CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
3.GEORGESCU DANIEL CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODĂ
6.COPII 12-13 ANI -60 KG
1.BOCAI VLAD CS MAREA NEAGRĂ CONSTANȚA
2.CONSTANTIN DANIEL CRISTIAN CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
3.MEMET FATIH CS SILVER SAMURAI COBADIN
7.COPII 12-13 ANI +50 KG
1.ARON RAUL CS SILVER SAMURAI COBADIN
2.GÎSCĂ EDUARD ROBERT CS SILVER SAMURAI COBADIN
3.ALI ALPER CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
8.COPII 10-11 ANI -35 KG
1.MIRON MARIO CRISTIAN CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
2.CHIRIAC ANDREI LUCIAN CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
3.IONAŞCU EDUARD ANDREI CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
9.COPII 10-11 ANI -40 KG
1.CONSTANTIN LAURENŢIU DANIEL CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
2.DINCĂ ANTONIO MIHAI CS WING CHUN PITEȘTI
3.KIRMIZIGUL ISMAIL YUSUF CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
10.COPII 10-11 ANI +40 KG
1.MUREŞAN FLORENTIN CS SILVER SAMURAI COBADIN
2.LUNGOCI COSMIN ALEXANDRU CS SILVER SAMURAI COBADIN
3.IONIŢĂ RĂZVAN ANDREI CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
3.ANTON CRIVINEANU ANDREI CS SILVER SAMURAI COBADIN
11.COPII 8-9 ANI -25 KG
1.ANEI TIBERIU IONUȚ CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
2.SIN BOGDAN IULIAN CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
3.GRIGORAŞ JUSTIN FLORIN CS SILVER SAMURAI COBADIN
12.COPII 8-9 ANI -30 KG
1.FECHET RADU CS MAREA NEAGRĂ CONSTANȚA
2.PERPELEA ALBERT MARIO CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
3.TAKAK BARAN CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
3.MARIN RĂZVAN ANDREI CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
13.COPII 8-9 ANI -35 KG
1.ERIMIA ALEXANDRU CS SILVER SAMURAI COBADIN
2.BANU TONI SEBASTIAN CS SILVER SAMURAI COBADIN
3.CONSTANTIN STEVEN GABRIEL CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
3.CHICHELUŞ ŞTEFAN CS SILVER SAMURAI COBADIN
14.COPII 8-9 ANI -40 KG
1.DINCĂ DAVID CRISTIAN CS SILVER SAMURAI COBADIN
2.TOMA IONUŢ CLAUDIU CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
3.BURCIU FLORIN ALBERTINO CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
15.COPII 8-9 ANI +40 KG
1.BARCAN MIHAI ALEXANDRU CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
2.LUNGU IUSTINIAN IONUŢ CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
3.PAPA MATEI IULIAN CS SILVER SAMURAI COBADIN
16.COPII 6-7 ANI +20 KG
1.HAGI-CHERIM ZAFER CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
2.IRIMIA TUDOR ADRIAN CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
3.CONSTANTIN ANDRUŢ GEORGIAN CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
3.AVASILOAI CRISTIAN GABRIEL CS SILVER SAMURAI COBADIN
17.COPII 4-5 ANI -25 KG
1.FECHET VLAD CS MAREA NEAGRĂ CONSTANȚA
2.PATOI IONUȚ CLAUDIU CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
3.MIRON PETRU DAVID CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
3.MIRON LUCA GABRIEL CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
FEMININ
18.CADETE 14-15 ANI OPEN KG
1.BURDUJA MIRUNA ANDREEA CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
2.NITULESCU CRISTINA CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODĂ
19.COPII 10-11 ANI FEMININ, OPEN KG
1.MARINCIU ALEXIA ANDREEA CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
2.NITULESCU ARIANA CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODĂ
3.MIHALCEA LARISA CS NOUA GENERATIE MANGALIA
3.ZUGRAVU ISABELA MARIA CS NOUA GENERATIE MANGALIA
20.COPII 8-9 ANI FEMININ, +30 KG
1.SAVIN ANDREEA MIRELA CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
2.SANDA CARMEN ALEXANDRA CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
3.ROŞIORU MIRUNA IOANA CS SILVER SAMURAI COBADIN
3.SULIMAN SIBEL CS SILVER SAMURAI COBADIN
21.COPII 8-9 ANI FEMININ, -30 KG
1.NEDELCU TEODORA DIANA CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
2.TIMOFTE DELIA ANDREEA CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
3.IRIMIA LAVINIA ANDREEA CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
22.COPII 6-7 ANI OPEN KG
1.GHEORGHITĂ DARIA CS SHAOLIN CALLATIS MANGALIA
2.CRĂESCU SOFIA IRINA CS MAREA NEAGRĂ CONSTANȚA
3. PROBA „LIGHT-FIGHTING SANDA” INDIVIDUAL
MASCULIN
1.SENIORI +18 ANI, -70 KG
1.SANDU MARIUS CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODĂ
2.MARINCIU ALEXANDRU CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODĂ
3.IUSEIN TANIOR CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODĂ
2.SENIORI +18 ANI, +70 KG
1.IACOBLEV COSMIN CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODĂ
2.TIMOFTE CRISTIAN CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
3.ISTRATE ALEXANDRU CSU NEPTUN CONSTANȚA
3.JUNIORI 16-17 ANI OPEN KG
1.MACSIM MARIUS CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODĂ
2.MANGALAGIU DANIEL CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODĂ
3.BOCAI TUDOR CS MAREA NEAGRĂ CONSTANȚA
4.CADEŢI 14-15 ANI, 60 KG
1.TRANDAFIR ALEXANDRU EDUARD CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
2.CONSTANTIN DANIEL CRISTIAN CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
3.RUBINĂ IONUŢ ALEXANDRU CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
5.CADEŢI 14-15 ANI, +60 KG
1.SANDU ROBERT GABRIEL CS MAREA NEAGRĂ CONSTANȚA
2.MIHALCIA LAURENŢIU CS SILVER SAMURAI COBADIN
3.TUSLARU PAUL CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODĂ
6.COPII 12-13 ANI -45 KG
1.GEORGESCU DANIEL CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODĂ
2.CHENARU FLORIN CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODĂ
3.DRĂGHICEANU PETRU CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
3.OLESCU ANDREI CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
7.COPII 12-13 ANI +45 KG
1.BOCAI VLAD CS MAREA NEAGRĂ CONSTANȚA
2.MEMET FATIH CS SILVER SAMURAI COBADIN
3.GÎSCĂ EDUARD ROBERT CS SILVER SAMURAI COBADIN
9.COPII 10-11 ANI -40 KG
1.KIRMIZIGUL ISMAIL YUSUF CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
2.CONSTANTIN LAURENŢIU DANIEL CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
10.COPII 10-11 ANI +40 KG
1.IONIŢĂ RĂZVAN ANDREI CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
2.ANTON CRIVINEANU ANDREI CS SILVER SAMURAI COBADIN
3.MUREŞAN FLORENTIN CS SILVER SAMURAI COBADIN
3.LUNGOCI COSMIN ALEXANDRU CS SILVER SAMURAI COBADIN
11.COPII 10-11 ANI, -35 KG
1.MIRON MARIO CRISTIAN CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
2.IONAŞCU EDUARD ANDREI CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
3.CHIRIAC ANDREI LUCIAN CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
12.COPII 8-9 ANI -25 KG
1.ANEI TIBERIU IONUT CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
2. SIN BOGDAN IULIAN CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
3.GRIGORAŞ JUSTIN FLORIN CS SILVER SAMURAI COBADIN
13.COPII 8-9 ANI -30 KG
1.FECHET RADU CS MAREA NEAGRĂ CONSTANȚA
2.TAKAK BARAN CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
3.PERPELEA ALBERT MARIO CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
3.MĂRCIULESCU SEBASTIAN CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODĂ
14.COPII 8-9 ANI, -35 KG
1.ERIMIA ALEXANDRU CS SILVER SAMURAI COBADIN
2.CHICHELUŞ ŞTEFAN CS SILVER SAMURAI COBADIN
3.BANU TONI SEBASTIAN CS SILVER SAMURAI COBADIN
3.APOSTOL ŞTEFAN
15.COPII 8-9 ANI +35 KG
1.LUNGU IUSTINIAN IONUŢ CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
2.BARCAN MIHAI ALEXANDRU CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
3.DINCĂ DAVID CRISTIAN CS SILVER SAMURAI COBADIN
3.CHIRILĂ RĂZVAN FLORIAN CS WING CHUN PITEŞTI
16.COPII 6-7 ANI -25 KG
1.HAGI-CHERIM ZAFER CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
2.IRIMIA TUDOR ADRIAN CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
3.AVASILOAI CRISTIAN GABRIEL CS SILVER SAMURAI COBADIN
3.CONSTANTIN ANDRUŢ GEORGIAN CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
17.COPII 4-5 ANI -25 KG
1.MIRON PETRU DAVID CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
2.FECHET VLAD CS MAREA NEAGRĂ CONSTANȚA
3.PATOI IONUT CLAUDIU CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
3.MIRON LUCA GABRIEL CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
FEMININ
18.CADETE 14-15 ANI OPEN KG
2.BURDUJA MIRUNA ANDREEA CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
1.NITULESCU CRISTINA CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODĂ
19.COPII 10-11 ANI FEMININ, OPEN KG
1.MIHALCEA LARISA CS NOUA GENERATIE MANGALIA
2.ZUGRAVU ISABELA MARIA CS NOUA GENERATIE MANGALIA
3.MARINCIU ALEXIA ANDREEA CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
3.NITULESCU ARIANA CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODĂ
20.COPII 8-9 ANI FEMININ, OPEN KG
1.TIMOFTE DELIA ANDREEA CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
2.NEDELCU TEODORA DIANA CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
3.IRIMIA LAVINIA ANDREEA CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
3.SANDU CARMEN ALEXANDRA
21.COPII 6-7 ANI OPEN KG
1.CRĂESCU SOFIA IRINA CS MAREA NEAGRĂ CONSTANȚA
2.GHEORGHITĂ DARIA CS SHAOLIN CALLATIS MANGALIA
4.PROBA „ERJIE-GUN FIGHT” INDIVIDUAL
1.SENIORI +18 ANI, -70 KG
1.SANDU MARIUS CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODĂ
2.IUSEIN TANIOR CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODĂ
3.IACOBLEV COSMIN CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODĂ
2.SENIORI +18 ANI, +70 KG
1.TIMOFTE CRISTIAN CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
2.ISTRATE ALEXANDRU CSU NEPTUN CONSTANȚA
3.JUNIORI 16-17 ANI OPEN KG
1.BOCAI TUDOR CS MAREA NEAGRĂ CONSTANȚA
2.MANGALAGIU DANIEL CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODĂ
3.MACSIM MARIUS CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODĂ
4.CADEŢI 14-15 ANI OPEN KG
1.MIHALCIA LAURENŢIU CS SILVER SAMURAI COBADIN
2.SANDU ROBERT GABRIEL CS MAREA NEAGRĂ CONSTANȚA
3.TUSLARU PAUL CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODĂ
5.COPII 14-15 ANI -60 KG
1.RUBINĂ IONUŢ ALEXANDRU CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
2.TRANDAFIR ALEXANDRU CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
6.COPII 12-13 ANI -60 KG
1.BOCAI VLAD CS MAREA NEAGRĂ CONSTANȚA
2.GÎSCĂ EDUARD ROBERT CS SILVER SAMURAI COBADIN
7.COPII 12-13 ANI -50 KG
1.ARON RAUL CS SILVER SAMURAI COBADIN
2.GEORGESCU DANIEL CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODĂ
3.ALI ALPER CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
8.COPII 10-11 ANI -45 KG
1.ANTON CRIVINEANU ANDREI CS SILVER SAMURAI COBADIN
2.CONSTANTIN LAURENŢIU DANIEL CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
3.KIRMIZIGUL ISMAIL YUSUF CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
9.COPII 8-9 ANI -25 KG
1.ANEI TIBERIU IONUȚ CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
2. SIN BOGDAN IULIAN CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
3.TOMA IONUŢ CLAUDIU CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
3.GRIGORAŞ JUSTIN FLORIN CS SILVER SAMURAI COBADIN
10.COPII 8-9 ANI -30 KG
1.FECHET RADU CS MAREA NEAGRĂ CONSTANȚA
2.PERPELEA ALBERT MARIO CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
3.TAKAK BARAN CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
3.MARIN RĂZVAN ANDREI CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
11.COPII 8-9 ANI -35 KG
1.BANU TONI SEBASTIAN CS SILVER SAMURAI COBADIN
2.ERIMIA ALEXANDRU CS SILVER SAMURAI COBADIN
3.CONSTANTIN STEVEN GABRIEL CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
3.CHICHELUŞ ŞTEFAN CS SILVER SAMURAI COBADIN
12.COPII 8-9 ANI +35 KG
1.LUNGU IUSTINIAN IONUŢ CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
2.BARCAN MIHAI ALEXANDRU CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
3.PAPA MATEI IULIAN CS SILVER SAMURAI COBADIN
3.DINCĂ DAVID CRISTIAN CS SILVER SAMURAI COBADIN
13.COPII 6-7 ANI +20 KG
1.IRIMIA TUDOR ADRIAN CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
2.HAGI-CHERIM ZAFER CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
3.AVASILOAI CRISTIAN GABRIEL CS SILVER SAMURAI COBADIN
14.COPII 4-5 ANI -25 KG
1.HULEA IONUT LIVIU CS SILVER SAMURAI COBADIN
2.PATOI IONUT CLAUDIU CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
3.MIRON PETRU DAVID CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
3.MIRON LUCA GABRIEL CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
FEMININ
15.COPII 8-9 ANI FEMININ, -30 KG
1.SANDU CARMEN ALEXANDRA CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
2.IRIMIA LAVINIA ANDREEA CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
3.NEDELCU TEODORA DIANA CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
3.SULIMAN SIBEL CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
16.COPII 6-7 ANI OPEN KG
1.GHEORGHITĂ DARIA CS SHAOLIN CALLATIS MANGALIA
2.CRĂESCU SOFIA IRINA CS MAREA NEAGRĂ CONSTANȚA