Sportivii de la CS Karate Dinamic se pregătesc pentru CM

Timp de două zile, cei mai buni sportivi ai CS Karate Dinamic Constanţa s-au pregătit în sala de la Palatul Copiilor alături de sensei Aurel Pătru (centura neagră - 7 dan), nimeni altul decât antrenorul lotului naţional de karate din cadrul Federaţiei Române de Arte Marţiale (FRAM). Aceste antrenamente fac parte dintr-un program de selecţie a celor mai buni karateka din ţară care să facă parte din lotul României pentru Campionatul Mondial din acest an. La capătul celor două zile de pregătire, Aurel Pătru s-a declarat mulţumit de nivelul atins de karateka constănţeni, însă a precizat că decizie finală va fi luată după 19 august. „Sportivii de la Karate Dinamic mi-au lăsat o foarte bună impresie, mai ales că acest club este de puţin timp afiliat la FRAM. Sunt mulţi copii talentaţi, care promit mult. Am văzut că sunt interesaţi, că sunt atenţi la sfaturile mele şi încearcă să corecteze cât mai mult din greşeli. Sunt convins că mulţi vor lua medalii la Campionatul Mondial. Cu aceşti sportivi mă voi reîntâlni peste trei săptămâni, când vom mai face un antrenament, iar pe 4-10 august va avea loc şi stagiul de selecţie al lotului naţional. Vor participa atunci 150 de karateka din România şi vor avea ocazia să lucreze în acelaşi ritm cu ceilalţi. Apoi se va definitiva lotul care va merge la Campionatul Mondial“, a declarat sensei Aurel Pătru. Iniţiatorul acestei acţiuni, preşedintele CS Karate Dinamic, Gabriel Popescu, consideră că sportivii legitimaţi la acest club au o bună ocazie de a se perfecţiona. „Au particiapt la aceste antrenamente aproximativ 20 de sportivi, cei mai buni ai clubului nostru. Sensei Aurel Pătru a venit la Constanţa la solicitarea noastră. Oricând poţi învăţa câte ceva. Fără să te perfecţionezi nu poţi obţine rezultate bune an de an. Pentru Campionatul Mondial vom propune 21 de sportivi, dintre care opt vor fi de la categoriile superioare, centura maro şi neagră“, a spus sensei Gabriel Popescu. CM din acest an va avea loc în Franţa, pe 10 şi 11 octombrie.