Sportivii de la “Karate Dinamic“ şi “Sawaki“ Năvodari, în pregătiri pentru CM

Aproximativ 30 de sportivi legitimaţi la cluburile “Karate Dinamic“ Constanţa, “Sawaki“ Năvodari şi Dinamo Bucureşti se pregătesc în aceste zile sub comanda lui sensei Aurel Pătru, preşedinte al federaţiei internaţionale de SKDUN (Shotokan, Karate Do of United Nations) şi antrenorul lotului naţional al României. Antrenamentele ce au loc pe plaja din dreptul Hotelului “Savoy“ din Staţiunea “Mamaia“ fac parte dintr-un stagiu mai îndelungat de pregătire în vederea Campionatului Mondial din Franţa care se va desfăşura în luna octombrie. “Sunt aici, la Cosntanţa, datorită oamenilor de la Karate Dinamic şi Sawaki care au înţeles că mereu au câte ceva de învăţat, iar acest lcuru este spre progresul copiilor care se pregătesc la aceste cluburi de pe litoral. În acest stagiu de pregătire, al doilea după cel efectuat în luna iunie, va dura trei zile, perioadă în care vom efectua cinci antrenamente. Voi încerca, pe cât posibil, să ofer fiecărui sportiv adversari diferiţi pentru a putea progresa şi a căpăta experienţă şi în lupta cu alţi luptători decât cei pe care îi întâlnea în mod obişuit la clubul de care aparţine. Trebuie să corectez cât mai mult din greşelile pe care le fac tinerii. Cel mai important stagiu de pregătire va fi însă cel de la Poiana Pinului (Buzău) din perioada 4-10 august, când vor participa aproximativ 170 de sportivi din întreaga ţară. Ne vom întoarce apoi la Constanţâ în luna septembrie, când este programat ultimul stagiu înaintea CM“, a declarat sensei Aurel Pătru, care poartă gradaţia de 7 dan Shotokan. „Ne bucurăm de prezenţa unui antrenor cu o vastă experienţă în artele marţiale, de la care sportivii noştri au foarte multe de învăţat. Este o oportunitate pentru ei şi trebuie să profite de acest lucru. Avem mulţi sportivi selecţioanţi pentru lotul care va participa la CM, iar acest lucru nu face decât să ne bucure. Înseamnă că munca depusă de noi până acum a fost una bună“, a precizat şi sensei Gabriel Popescu de la CS “Karate Dinamic“.