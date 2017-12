Sportivii, fără rentă viageră de aproape două luni

În timp ce dosarul fostului ministru al MTS, Monica Iacob Ridzi, ia amploare la DNA, repercusiunile proastei gestionări a banilor Ministerului se simte în buzunarul sportivilor de performanţă. Campioni olimpici, mondiali şi europeni nu şi-au mai primit rentele viagere de aproape două luni, asta după ce, în luna decembrie, în conturile sportivilor nu a ajuns decât 40% din suma iniţială. În această situaţie sunt şi Cătălina Ponor, Dana Sofronie şi Simona Amânar-Tabără, campioanele olimpice la gimnastică, dar şi Camelia Voinea, vicecampioana olimpică de la Seul. „Îşi bat joc de renta noastră. Toată lumea este supărată. Nu suntem numai noi în această situaţie. De la Elisabeta Lipă până la Marius Urzică nu şi-au primit renta, dar le este frică să spună ceva pentru a nu o pierde definitiv. Este dreptul nostru! Am muncit din greu pentru ca imnul României să ne cânte şi nu merităm aşa ceva. Cei de la Minister nici nu ne mai răspund la telefon. Nu am mai primit renta de pe 29 decembrie. Şi atunci doar 40% din bani au intrat în cont. Se fac aproape două luni de când noi nu ne-am primit banii. Sunt sportivi care au datorii la bancă şi trăiesc numai din această rentă. Este inadmisibil aşa ceva”, a spus, supărată, Camelia Voinea. Singura care se pare că a primit un răspuns oficial până acum din partea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului este Simona Amânar-Tabără. „Am vorbit cu doamna Doina Melinte care mi-a spus că Ministerul încă nu s-a constituit şi momentan aceasta este situaţia. Până nu se va rezolva cu actele aceasta este situaţia. Ce putem face noi? Trebuie să avem răbdare, până când nu ştiu, dar poate se va rezolva. Nu am primit niciun termen, se pare că săptămâna viitoare, dar nimic nu este sigur. În toată ţara este o situaţie grea şi trebuie să înţelegem şi noi”, a spus Simona, deţinătoare a şapte medalii olimpice, pentru care este răsplătită cu suma de 4.700 lei. „Este adevărat că nu am primit încă renta viageră. Pe luna decembrie nu am primit decât 40% şi mă întreb doar dacă cei care hotărăsc aceste lucruri şi-au tăiat şi dânşii din salarii”, a spus şi tripla campioană olimpică de la Atena, Cătălina Ponor.

Ieri, Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS), Daniel Funeriu, a spus că rentele viagere restante ale sportivilor vor fi plătite în această lună: „Este adevărat că sunt restanţe din decembrie, dar vor fi plătite integral în februarie. Vorbim de o sumă totală de 18 milioane de lei, prevăzută pentru acest an, care va asigura necesarul pentru cei aproximativ 500 de sportivi cu o medie de 3.000 de lei per sportiv. Îmi asum ceea ce s-a întâmplat şi înainte de a prelua eu această funcţie şi regret ce s-a întâmplat. Cred că faţă de oamenii care sunt modele pentru societate trebuie să ne ţinem promisiunile“. Doina Melinte, secretar de stat în MECTS, a declarat: „Astăzi (n.r. - ieri) a ieşit actul constitutiv, pentru că vechiul minister a fost dizolvat. Peste o săptămână vom face plăţile către sportivi, federaţii şi furnizori”. Fostul şef al Agenţiei Naţionale pentru Sport, Octavian Bellu, acum preşedinte al Comisiei Tehnice din cadrul Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, consideră că rentele viagere ale sportivilor nu au putut fi plătite deoarece Hotărârea de Guvern care reglementează înfiinţarea noii Autorităţi Naţionale pentru Sport şi Tineret nu exista încă în Monitorul Oficial.