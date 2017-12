Sportul ne ţine departe de ţigări

O echipă de cercetători de la un spital din Rhode Island, Statele Unite, a demonstrat că şi la bărbaţi, şi la femei, exerciţiile de forţă au efectul benefic de a-i ţine departe de ţigări, relatează The Daily Mail. Studiul efectuat pe un eşantion foarte mic (25 de fumători, bărbaţi şi femei) a arătat că, după doar 12 săptămâni de exerciţii de forţă, 16% dintre participanţi s-au lăsat complet de fumat şi au reuşit să scape de greutatea în plus. Procentul pare mic, însă este dublu faţă de cel înregistrat în cadrul unui grup de fumători care nu s-au mişcat din faţa televizorului. În plus, exerciţiile par să te ţină departe de ţigări chiar şi după ce te-ai lăsat, participanţii care făceau sport având şanse mai mici să se reapuce de fumat.