Sportul românesc, pe tobogan! Un senator constănțean trage semnalul de alarmă!

Senatorul PSD Constanţa Ştefan Mihu a trimis o interpelare prim-ministrului României, Viorica Dăncilă, şi ministrului Tineretului şi Sporturilor, Ioana Brad în care îşi manifestă îngrijorarea faţă de situaţia sportului românesc, cu precădere a sporturilor de iarnă. Senatorul constănţean semnalează progresul insuficient în amenajarea pârtiilor de ski şi a patinoarelor artificiale necesare sportivilor români de performanţă.

“Ca orice român iubitor de sport, am urmărit cu multă plăcere şi interes, în ultimele săptămâni, Jocurile Olimpice de Iarnă de la Pyeong Chang, găzduite de Coreea de Sud. Dincolo de spectacolul în sine, al sporturilor de iarnă şi de evoluţiile pline de strălucire ale multor sportivi, reprezentând 92 de ţări de pe întregul mapamond, am fost deosebit de dezamăgit, însă, să constat prestaţia cu totul neconvingătoare şi mult sub aşteptări a lotului de sportivi români care au făcut deplasarea în Coreea de Sud. Desigur se poate argumenta că doar un număr redus dintre ţările participante au reuşit sa obţină medalii sau să se claseze pe poziţii semnificative. La fel de bine pot fi invocate şi condiţiile climaterice, care au avantajat în mod clar ţările nordice şi, în general, ţările beneficiind de condiţii de relief şi climă corespunzătoare.

Dincolo de aceste elemente obiective, incontestabile, constatăm cu regret situaţia dezastruoasă a sportului românesc, în general şi a sporturilor de iarnă din România, în particular. În ţara noastră există un număr extrem de redus de patinoare artificiale, care să ofere condiţii corespunzătoare de pregătire / antrenament tinerilor, puţini la număr, din păcate, care se decid să urmeze o carieră sportivă în domeniu. Cu titlu de exemplu, în întreaga ţară, există de câteva zeci de ori mai puţine patinoare artificiale decât există în Cehia, într-un singur oraş, capitala Praga. În plus, atunci când exista un asemenea patinoar artificial - a se vedea cazul patinoarului Flamaropol, din Capitală - el se află în renovare de ani buni, astfel încât patinatorii noştri sunt nevoiţi să se antreneze pe la Mall-uri, atunci când acestea dispun de patinoare artificiale. Pârtia de bob de la Sinaia, construită în urmă cu mulţi ani şi a cărei existenţă şi funcţionare a permis unor generaţii întregi de boberi români să se afirme pe plan european şi internaţional, zace şi în momentul de faţă, în paragină“, spune Mihu.

Senatorul Mihu atrage atenţia asupra importanţei promovării sportului în rândul tinerilor şi solicită executivului măsuri concrete de sprijinire și revitalizare a sportului românesc.

„În pofida unor eforturi înregistrate la nivel naţional în ceea ce priveşte amenjarea pârtiilor de ski, progresele în domeniu sunt încă insuficiente şi asta dacă ne raportăm la vecinii noştri bulgari, care deşi sunt situaţi mai la sud, din punct de vedere geografic, oferă cu mult mai mulţi kilometri de pârtii amenajate amatorilor de sporturi de iarnă. Nu în ultimul rând, dorim să reiteram, stimată doamna prim-Ministru şi stimată doamnă ministru, un adevăr binecunoscut, dar mult prea des neglijat, cel putin aparent, de către cei care ţin în mână destinele sportului românesc: promovarea sportului şi încurajarea tinerilor să urmeze o carieră sportivă reprezintă cu mult mai mult decât o simplă chestiune de aritmetică a numărului de medalii obţinute la diverse competiţii pe plan european şi internaţional, fiind direct legată de vigoarea şi sănătatea tineretului şi pe cale de consecinţă, de viitorul naţiunii noastre. Faţă de aspectele prezentate, vă rugăm să ne prezentaţi stimată doamnă Prim-ministru şi stimată doamnă Ministru, ce măsuri concrete sunt avute în vedere - în primul rând la nivelul Ministerului Tineretului şi Sporturilor - pentru revigorarea sportului românesc, în general, inclusiv din perspectiva extinderii relevante a bazei sale de masă”, se mai arată în scrisoare.