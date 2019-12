Sporul natural al populaţiei, negativ în luna octombrie

Sporul natural al populaţiei a fost negativ în luna octombrie 2019, decedaţii având un excedent faţă de născuţii-vii de 2.780 persoane, informează INS. În octombrie 2019 s-a înregistrat naşterea a 18.230 copii, cu 523 mai mulţi copii decât în septembrie 2019. Numărul deceselor înregistrate în octombrie 2019 a fost de 21.010, cu 1964 mai multe decât în septembrie 2019. Numărul deceselor copiilor cu vârstă sub 1 an, înregistrate în octombrie 2019 a fost de 97 copii, în creştere cu 13 faţă de septembrie 2019. Numărul născuţilor-vii a fost mai mare cu 2.852 în luna octombrie 2019 faţă de aceeaşi lună din 2018, iar numărul persoanelor care au decedat a fost cu 1.846 mai mic faţă de octombrie 2018. Sporul natural a fost negativ atât în octombrie 2019 (-2780 persoane), cât şi în octombrie 2018 (-7478 persoane). Numărul copiilor cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu 3 mai mic în octombrie 2019, decât cel înregistrat în octombrie 2018.