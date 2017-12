Sporul natural rămâne negativ. Decesele au depășit nașterile

13.276 de copii s-au născut în luna aprilie a acestui an, cu 1.543 mai puțini decât în martie 2016, iar sporul natural a fost negativ, de 7.579 de persoane, în condițiile în care au fost înregistrate 20.855 de decese, cu 1.316 mai puține decât în luna precedentă, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS). Numărul deceselor copiilor cu vârsta sub 1 an, înregistrate în aprilie 2016, a fost de 112, în scădere cu 25 față de luna martie 2016 (137 fr decedați sub 1 an). Pe de altă parte, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat, în aprilie, 4.791 de căsătorii, cu 1.334 mai puține decât în luna martie 2016. Numărul divorțurilor pronunțate prin hotărâri judecătorești definitive și conform Legii nr. 202/2010 a fost de de 2.615, cu 354 mai puține decât în luna martie 2016. Față de luna aprilie a anului trecut, numărul născuților-vii a fost mai mic cu 1.896, iar numărul persoanelor care au decedat a fost cu 2.081 mai mic. Sporul natural a fost negativ nu doar în aprilie 2016 (7.579 de persoane), ci și în aprilie 2015 (7.764 de persoane). Numărul copiilor cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu 17 mai mic în luna aprilie 2016 decât cel înregistrat în luna aprilie 2015.