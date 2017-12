Sprijin clerical pentru tinerii din Centrul „Ovidiu“

Preoţii şi credincioşii parohiei Sf. Mare Mucenic Mina au împărţit, ieri, daruri tinerilor din Centrul de Plasament „Ovidiu”, din Constanţa. Activitatea face parte din programul „Caravana Sf. Mina”, iniţiat în urmă cu trei săptămâni, prin care sunt oferite, săptămânal, copiilor şi adulţilor aflaţi în suferinţă produse necesare alimentaţiei şi igienei. Dacă săptămâna trecută beneficiarii campaniei sociale au fost nou-născuţii şi copiii din Clinica de Pediatrie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, în această săptămână, 92 de tineri cu vârste cuprinse între 14 şi 26 de ani ai Centrului „Ovidiu” s-au bucurat de sprijinul preoţilor. „Ne bucurăm că am fost incluşi în acest proiect pentru că astfel de iniţiative ne ajută să aducem un plus tinerilor în ceea ce priveşte alimentaţia, dar şi igiena”, a declarat şeful centrului, Taşu Tănase. Pe lângă fructe şi legume de sezon, preoţii au mai împărţit şi multe alte alimente, cum ar fi ouă, zahăr, orez sau biscuiţi, dar şi detegent, balsam de rufe şi produse de îngrijire personală. Cum misiunea Centrului de Plasament „Ovidiu” este de a furniza şi asigura tinerilor servicii de asistenţă socială, în vederea dezvoltării deprinderilor de viaţă independentă şi inserţie socio-profesională, câţiva dintre adolescenţii aflaţi în Centru sunt deja integraţi în câmpul muncii. Unul dintre aceştia este Ionuţ Alexandru Ciolacu, de 18 ani, care tocmai a terminat clasa a XI-a şi care de trei ani locuieşte în Centru. De câteva luni, el lucrează la un fast-food din Constanţa şi este mulţumit de traiul pe care îl are. „Cu toate că la început mi-a fost mai greu să mă obişnuiesc aici, acum mă simt ca într-o familie, pe toţi ceilalţi copii din Centru îi consider ca şi fraţii mei şi ne ajutăm între noi ori de câte ori putem”, a spus tânărul.