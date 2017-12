Sprijin financiar pentru proiectele de infrastructură

Primarul Mangaliei, Claudiu Tusac, a declarat că a discutat, ieri, cu ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Elena Udrea, privind aplicarea, în perioada următoare, a unor proiecte privind dezvoltarea Mangaliei şi a celor şase staţiuni din administrarea autorităţii locale. După întâlnirea cu Udrea, primarul a spus că toate iniţiativele propuse de administraţia de la Mangalia au fost acceptate de Elena Udrea, care a promis că se va implica în realizarea acestora. Ba, mai mult, Udrea a confirmat şi faptul că Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului va include proiectele în Strategia de Dezvoltare a Turismului în Zona de Sud a Litoralului, urmând a fi finanţate de la bugetul de stat. Printre proiectele propuse de către Claudiu Tusac se numără reabilitarea şi modernizarea Zonei Portului Turistic Mangalia, în scopul creşterii standardelor din turism. Zona va cuprinde o arie de petrecere a timpului liber, arii de promenadă, unităţi comerciale cu activităţi preponderent turistice sau conexe turismului, obiective turistice reprezentative la nivel naţional. Primarul Mangaliei a declarat că Ministerul Dezvoltării şi Turismului se va implica şi în finanţarea construirii unui parc de agrement în staţiunea Saturn, urmând a fi amplasat în apropierea plajei din Mangalia. „Este vorba despre amenajarea unor terenuri de sport (fotbal, baschet, volei, tenis), la care se adaugă un pavilion de vară şi un spaţiu de joacă pentru copii”, a adăugat Tusac. El a adăugat că administraţia locală şi Ministerul Dezvoltării se vor implica în amenajarea unui spaţiu pentru desfăşurarea de diverse evenimente: activităţi de agrement şi culturale, târguri şi expoziţii, festivităţi de premiere, gale, diverse concursuri şi competiţii indoor, manifestări şi întâlniri de lucru, simpozioane şi colocvii, seminarii, dezbateri, toate acestea fiind menite să atragă un număr cât mai mare de turişti. Potrivit Primăriei Mangalia, printre obiectivele pe care administraţia doreşte să le atingă în acest an se numără organizarea Festivalului Callatis, proiect care cuprinde atât desfăşurarea în sine a tuturor manifestărilor culturale cuprinse sub această denumire, dar şi amenajarea zonei în care au loc acestea. Alt proiect important este „Callatis - Istorie la malul mării”, care va readuce în atenţia turiştilor patrimoniul istoric şi cultural al municipiului Mangalia, prin restaurarea, conservarea şi valorificarea acestuia. „Proiectele din sudul litoralului constituie o prioritate având în vedere faptul că această zonă este mai puţin dezvoltată din punctul de vedere al infrastructurii. De aceea am încercat să obţinem sprijinul financiar al Ministerului Dezvoltării”, a adăugat Tusac. Primarul Mangaliei a mai spus că Elena Udrea s-a arătat interesată şi de proiectul Western Parc, aceasta promiţând că se va implica în trecerea Hergheliei Mangalia în administrarea Primăriei pentru realizarea proiectului turistic. Tusac a adăugat că unul dintre cele mai importante poiecte pentru care ministrul Dezvoltării se va implica este şi anveloparea blocurilor din Mangalia şi din staţiuni. „De departe, acest proiect de anvelopare a blocurilor este cel mai important pentru care ministrul Udrea a dat asigurări că se va realiza la Mangalia”, a spus Tusac.