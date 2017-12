Sprijin parlamentar pentru proiectele comunei

ACŢIUNE DE ECOLOGIZARE Chiar dacă afară erau puţin peste zero grade, locuitorii din comuna Cumpăna au avut ieri de lucru. Profesori, funcţionari publici, asistaţi social - peste 30 de persoane - au participat, ieri, la o acţiune de ecologizare a unei suprafeţe din extravilanul comunei, unde oameni de rea credinţă, după cum i-a numit primarul Mariana Gâju, au „binevoit“ să arunce gunoaie. Locaţia cu pricina este în apropierea autostrăzii A4. Concret, localnicii din Valu lui Traian, Cumpăna sau Agigea au aruncat deşeurile în gropile formate în urma construcţiei autostrăzii, probabil pentru că le-a fost lene să le transporte în spaţiile special amenajate. La acţiunea de ecologizare au participat şi parlamentarii constănţeni care au reprezentat comuna în Parlament în ultimii patru ani şi care vor candida, la alegerile din 9 decembrie, pentru un nou mandat de senator - Alexandru Mazăre în colegiul 3 - şi deputat - Eduard Martin în Colegiul 6 pentru Camera Deputaţilor. „Am sprijinit şi căutăm în continuare resurse pentru a curăţa zona de gunoaiele aruncate la întâmplare. Ne bucurăm că am găsit aici oameni din toate mediile sociale. Din păcate, există oameni care aruncă aiurea gunoaiele, pe unde apucă, chiar în condiţiile în care deşeurile au locul lor, iar Cumpăna are un sistem bine pus la punct de colectare şi selectare a deşeurilor“, a declarat Eduard Martin. Primarul Mariana Gâju spune că nu e vorba doar de faptul că gunoaiele sunt aruncate la întâmplare, ci mai ales de faptul că în acea zonă intenţionează să construiască un parc fotovoltaic, iar deşeurile din zonă resping eventualii investitori.

PROIECTE NECESARE După ecologizare, primarul, împreună cu candidaţii USL au mers să inaugureze o stradă care a fost asfaltată de curând în comună, prin Măsura 3.2.2. a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). Gâju a explicat că proiectul cuprinde asfaltarea a 11 km de drumuri, împărţiţi pe 42 de străzi şi câteva dintre drumurile modernizate au fost deja date în folosinţă. Pentru că localitatea pe care o păstoreşte a dus lipsa asfaltului, primarul le-a solicitat parlamentarilor constănţeni să o sprijine în a derula mai departe proiectul de asfaltare a altor 20 de străzi din comună, proiect ce se derulează prin Hotărârea de Guvern 577/1997. „Rolul fundamental al parlamentarilor este să reprezinte în legislativul ţării oamenii din localităţile care i-au ales. Asta am făcut şi vom face şi noi. După finalizarea asfaltării celor 42 de străzi vor fi demarate alte proiecte, până când toate cele 150 de străzi din comună vor avea asfalt“, a declarat Alexandru Mazăre.