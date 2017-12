Sprijin pentru beneficiarii ajutorului social care deţin maşini

DOUĂ BOVINE ŞI DOI CAI „ÎNGHIT” AJUTORUL SOCIAL. Criza nu s-a terminat, în ciuda promisiunilor guvernanţilor, şi românii nu o duc mai bine decât anul trecut, ba din contră, prin buzunare suflă vântul. Pentru mulţi, ajutorul social reprezintă singurul sprijin care le-a mai rămas. Guvernul „a vrut să vină în sprijinul lor” şi a început să le numere animalele şi păsările de prin casă şi le să taie banii acordaţi de stat. Noile reglementări ale Ministerului Muncii aplicabile din primăvara acestui an au vizat împărţirea bunurilor deţinute de o familie în două categorii: cele de strictă necesitate pentru nevoile unei familii şi cele care nu sunt de strictă necesitate. Printre cele de strictă necesitate se numără locuinţa deţinută şi suprafaţa terenului pe care este construită clădirea, pentru persoanele care locuiesc la casă, mobilierul aferent locuinţei, aparatura electronică şi electrocasnică aflată în stare de funcţionare doar într-un singur exemplar şi uneltele necesare gospodăriilor din mediul rural. La aceeaşi categorie intră şi animalele şi păsările dintr-o gospodărie, dar şi aparatura şi instalaţia destinată încălzirii locuinţei. Pentru ca omul să-şi primească ajutorul de la stat el musai trebuie să aibă doar o singură bovină, două porcine, patru ovine, o cabalină, 10 capete iepuri de casă, 15 capete de păsări şi cinci familii de albine. În caz contrar, bunurile intră la categoria celor care nu sunt de strictă necesitate. O gândire care depăşeşte orice imaginaţie. Cu alte cuvinte, Guvernul consideră că românul nu poate primi ajutor pentru că are animale în întreţinere. Probabil că portocaliii s-au gândit că, de fapt, burta e mai plină!

MAŞINA, UN „BUN DE LUX”. Dacă pentru guvernanţi problemele românilor sunt ultima lor grijă, din fericire autorităţile locale se gândesc la binele oamenilor. Autorităţile din Medgidia s-au gândit să le întindă o mână beneficiarilor venitului minim garantat de stat care deţin un autovehicul, pe care statul îl consideră „bun de lux” dacă e mai nou de 10 ani, deşi o maşină a devenit deja o necesitate. Primăria a lansat o iniţiativă care vine în sprijinul beneficiarilor venitului minim garantat care au autoturisme mai vechi de 10 ani şi care îi cam încurcă în gospodărie. Din cauza autovehiculului, oamenii beneficiază doar de o mică parte din valoarea ajutorului social pentru că se scade valoarea maşinii. De aceea Primăria le oferă posibilitatea s-o vândă şi să beneficieze de suma integrală a ajutorului social. Consilierii locali din Medgidia au stabilit o valoare pentru toţi beneficiarii de maşini mai vechi de zece ani. „Beneficiarii ajutorului social pot scăpa de maşină în schimbul a 2.000 de lei. Suma e stabilită pe un an, dar în fiecare lună omul primeşte cota parte din suma totală. Valoarea pe care am stabilit-o nu e de referinţă. Am avut ca model Programul „Rabla”. Ne-am gândit că iniţiativa va veni în sprijinul beneficiarilor venitului minim garantat.”, a declarat primarul din Medgidia, Marian Iordache.