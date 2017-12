Sprijin pentru familiile nevoiaşe din Nazarcea

Seria acţiunilor Organizaţiei United Hands România continuă şi în luna mai. 100 de familii defavorizate din satul Nazarcea au primit ieri de la reprezentanţii United Hands România articole de îmbrăcăminte, încălţăminte, scutece pentru bebeluşi şi diverse alte lucruri, dar şi dulciuri pentru cei mici. “Practic, munca noastră presupune ajutorarea oamenilor. Am vrut să arătăm că, indiferent de criza economică pe care am început să o resimţim cu toţii, Dumnezeu nu ne uită şi ne va ajuta să trecem şi de acest impas. Am primit haine noi pentru copii şi pentru femei, pe care le-am oferit familiilor nevoiaşe din Nazarcea. Vrem să aducem o rază de lumină pe chipurile lor“, a declarat Renee Crossman, preşedintele Asociaţiei „United Hands” România. Pentru această bucurie a copiilor, dar şi a adulţilor, s-au făcut responsabili, potrivit reprezentanţilor “United Hands“, mai mulţi sponsori din Norvegia, care au contribuit cu fonduri pentru ajutorarea persoanelor defavorizate din localităţi ale judeţului Constanţa. “Vom continua acest gen de acţiuni pentru că ne face plăcere să vedem acea bucurie nespusă pe feţele persoanelor neajutorate“, a mai spus Renne Crossman. Ea a adăugat că reprezentanţii Asociaţiei au oferit pentru a doua oară sprijin familiilor nevoiaşe din Nazarcea, prima acţiune de sprijin fiind organizată în urmă cu doi ani.