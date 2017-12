Sprijin pentru înfiinţarea Agenţiei Europene pentru Copii în România

Deputatul PSD Ana Birchall şi-a reafirmat ieri, în plenul Camerei Deputaţilor, sprijinul pentru înfiinţarea la Bucureşti a Agenţiei Europene pentru Copii, Inovare şi Incluziune Socială şi pentru programul "Împreună pentru copii: Coaliţii de ONG-uri mai puternice în regiunea Mării Negre". Potrivit unui comunicat de ieri, deputatul PSD a declarat: "sărăcia în care trăiesc mulţi copii, instituţionalizarea acestora, accesul greu la educaţie şi traficul de copii nu cunosc barierele graniţelor dintre state şi pentru aceste motive consider că proiectul "Împreună pentru copii: Coaliţii de ONG-uri mai puternice în regiunea Mării Negre" este binevenit". "Proiectul pune la comun eforturile ONG-urilor şi ale instituţiilor publice centrale în consolidarea unei relaţii pe care trebuie să o construim la nivel regional şi în jurul soluţiilor comune pentru problemele copiilor", a spus Birchall în plenul Camerei. Ea a adăugat că România trebuie să fie un jucător important în regiune şi în Europa în domeniul asigurării protecţiei copilului, de aceea va susţine, în continuare, proiectul de a înfiinţa la Bucureşti Agenţia Europeană pentru Copii, Inovare şi Incluziune Socială, proiect pe care l-a iniţiat în parteneriat cu Child Pact, World Vision şi cu Policy Center for Roma and Minorities.