Sprijin pentru proiectele autorităţii locale

Primăria Hârşova execută în prezent lucrări de asfaltare la nivelul oraşului. Primarul a decis că cea mai bună şi mai puţin costisitoare variantă este să realizeze lucrările la nivel local cu oamenii autorităţii locale, fără a angaja alte firme pentru prestarea serviciilor. „Nu puţine sunt lucrările pe care le-am făcut cu oamenii din oraş. Am făcut în centrul oraşului 12 magazine cu lucrătorii serviciilor Primăriei. Am reabilitat liceul după aceeaşi metodă şi a dat roade. Acum asfaltăm la nivelul oraşului în aceeaşi formulă. Asfaltul îl luăm la un preţ foarte bun de la staţia de asfalt de la Cuza Vodă, a Regiei de Drumuri. Aşadar, cumpărăm asfalt ieftin, facem lucrări cu mână de lucru ieftină, o reţetă foarte bună pentru reducerea cheltuielilor bugetare. Am reuşit până în prezent să reabilităm o bună parte dintre străzile pe care ne-am propus să le reparăm. Am avut surpriza să avem şi locuitori ai oraşului care s-au implicat în această activitate”, a declarat primarul oraşului Hârşova, Tudor Nădrag. El a precizat că locuitorii din Hârşova au înţeles problemele financiare prin care trece autoritatea locală, şi au contribuit fiecare cum a putut la dezvoltarea oraşului. „Unii dintre ei s-au oferit să ne ajute la diferitele lucrări pe care le-am avut, alţii au înţeles şi au venit şi au plătit taxele şi impozitele”, a spus Nădrag. În altă ordine de idei, primarul a precizat că în ceea ce priveşte proiectul ANL, blocurile care au fost deja recepţionate sunt în continuare fără energie electrică din cauza faptului că de la buget nu sunt bani pentru o asemenea investiţie. „Aşteptăm să vedem dacă cei de la Ministerul Economiei se ţin de cuvânt şi îi vor obliga pe cei de la Enel să facă investiţia. Problema este că, dacă nu vom reuşi să rezolvăm această situaţie putem pierde un alt proiect tot de blocuri ANL”, a spus Nădrag.