Şpriţul de vară ca ştiinţă

Sub aureola boreală a prezidentului, şpriţul de vară a devenit o ştiinţă. În ultimii ani, s-a trecut de la metodele empirice la o abordare ştiinţifică şi la o clasificare politică. În ziua de astăzi, nu orice individ care-şi bagă botul mîrşav într-un pahar este musai specialist în şpriţ de vară. Fiind vorba de o abordare la cel mai înalt nivel, putem vorbi despre apariţia unei categorii sociale speciale. Partidul prezidenţial, de pildă, este profund străbătut de filonul şpriţului de vară. Făcînd o analiză conceptuală, avem de-a face cu o formă complexă a muncii de partid. Dacă aţi observat, cînd are el chef de palavre, preşedintele Băsescu se întîlneşte cu liderii partidului său prin diverse restaurante. În aceste condiţii de mahmureală profundă, mizilicul se completează de minune cu şpriţul de vară. Prin şpriţ, prezidentul şi acoliţii săi manifestă o sete nepotolită. De spaţiu, evident, pentru că dumnealor, în cazul convorbirilor de partid, nu-şi mai găsesc locul în niciun alt loc oficial. Cîrciuma oferă cu totul alte perspective celor care visează să devină partid unic şi să-i altoiască pe toţi la cocoşel. Pe de altă parte, cîrciuma reprezintă un factor mobilizator. Aminitiţi-vă, de pildă, cum s-a transformat Blaga în buldog, după numai o repriză de şpriţ de vară cu Băsescu. Specialiştii în şpriţ de vară spun că intimitatea cîrciumilor îi transformă pe pedelişti în lei paralei, buldogi şi alte alea. Putem trage lesne concluzia că, bine dozat de preşedinte, şpriţul de vară e un fel de elixir pentru cei care abia aşteaptă să fie întărîtaţi ca să sară la bătaie. În laboratoarele şpriţului de vară, au fost selectate formulele de adresare prin intermediul cărora preşedintele a făcut întotdeauna proba inteligenţei sale fără de margini. Pe harta capitalei, au apărut noi crescătorii de buldogi. Ei se înmulţesc prin metoda simplă a şpriţului de vară. La început, sînt simpli căţeluşi care dau din coadă pe lîngă preşedinte. După ce trag un pic la măsea, pentru că domnii căţeluşi nu prea rezistă la băutură, latră pe toată lumea! Inclusiv pe preşedinte! Da, domnule, ce te miri! Deunăzi, un pichinez, cum zice cineva, s-a turmentat în aşa hal încît, surpriză, era la un pas să-i rupă pantalonii domnului Băsescu, altfel, mare iubitor de animale şi animăluţe politice! În funcţie de imunitatea fiecăruia, şpriţul de vară are efectul unui elixir, dar şi turbează! În plan popular şi proletar, şpriţul de vară reprezintă noul mesaj de frăţie şi apropiere de naţiune al preşedintelui. În acest sens, reamintesc rolul pe care l-au jucat o vreme, în societatea noastră multilateral dezvoltată, băile de mulţime cu plante de şpriţ de vară. Sigur, ca şi în alte situaţii de acest gen, efectele nu sînt veşnice, după cum crede chiar prezidentul în persoană, recunosc, cu o anumită naivitate. Exemplul cel mai elocvent îl reprezintă revenirea buldogului Blaga la dimensiunile sale normale de tupeu. Iată, nu se mai repede la toată lumea. Dimpotrivă, el este repezit şi şutuit de preşedinte, ca să nu uite cine este tata şpriţului de vară în ţara asta! Ca ştiinţă prezidenţială, şpriţul de vară a urcat pe noi culmi de civilizaţie şi progres. Evident, în plan personal, pentru că, pe fondul scumpirilor din ultima vreme, populaţiei îi este deja lehamite de sloganul “Să trăiţi bine”.