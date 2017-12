Spulberat pe trecerea de pietoni

12:07:25 / 20 Septembrie 2014

criminalii la volan, TRAIASCA CODUL RUTIER

VINOVATUL NU PATESTE NIMIC...CEL MULT INCHISOARE CU SUSPENDARE.PROCESUL DUREAZA ANI DE ZILE IAR DAUNELE SUNT RELATIV MICI(COMPARATIV CU NORMELE DIN CADRUL UE) SE MERGE PE IDEEA CA VEZI DOMNULE-NU A FOST UN GEST INTENTIONAT SA CALCE PEDALA DE ACCELERATIE, NU MAI CONTEAZA EXISTENTA TRECERII DE PIETONI, NUMAI PENTRU CUMUL DE FAPTE VINOVATUL FACE PUSCARIE SI ACEEA REDUSA. IAR LA SPITAL RUDELE VICTIMEI, IN CAZUL IN CARE ACEASTA SCAPA CU VIATA-SA AJUTE DUMNEZEU, SUPORTA TRATAMENTUL MEDICAMENTOS.IN SPITAL LA SECTIA DE TERAPIE INTENSIVA MORTALITATEA INTENSIVA ESTE UN LUCRU ABSOLUT OBISNUIT.DRAME UMANE PERSONALIZATE ALE UNOR OAMENI NEVINOVASTI CARE PUR SI SIMPLU S-AU AFLAT IN LOCUL NEPOTRIVIT, LA MOMENTUL NEPOTRIVIT. POLITISTII(2-3) AU PE ROL DOSARE DE ACEST GEN NESOLUTIONATE INCA DIN ANUL 2009 ACESTEA SUNT LEGILE DIN ROMANIA .RETINETI, ACEST LUCRU SE POATE INTAMPLA ORICUI TINAND CONT DE MODUL IN CARE SE CIRCULA PE SOSELE IN ROMANIA.