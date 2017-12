„Spune NU violenţei în şcoli”, la Constanţa

Liceul Teoretic „Traian” Constanţa a organizat ediţia a doua a Festivalului Naţional de Film „Spune NU violenţei în şcoli”. Pregătirile au început în luna ianuarie a acestui an, în concurs înscriindu-se 55 de echipe de elevi din 14 judeţe. Pornind de la tema dată, fiecare echipă, coordonată de un cadru didactic, a realizat un reportaj sau un film de aproximativ cinci minute despre violenţă, aşa cum o percep ei. „Motorul întregii acţiuni este entuziasmul. Am început organizarea acestui festival plecînd de la realitatea faptului că elevii filmează, foarte des, fac diverse lucruri în şcoală, mai mult sau mai puţin importante. Ne-a plăcut ideea şi am vrut să creăm ceva frumos şi util. Cît despre violenţă, nu putem spune că există în şcoala noastră; mai sînt mici animozităţi între elevi, unii aplică în relaţiile lor cu colegii ceea ce văd acasă şi, cum pînă la lucruri mai grave nu este decît un pas, este important să tragem un semnal de alarmă, în acest mod” a declarat prof. Alina Dermengiu, coordonatoarea proiectului. Ceea ce îşi propune orice proiect este să aibă succes dar, de regulă, eforturile realizării lui trec neobservate, cu atît mai mult cu cît, de multe ori, nici cei implicaţi nu conştientizează valoarea energiei investite. Nu acelaşi lucru se întîmplă cu elevii, 20 la număr, care s-au ocupat de buna organizare a evenimentului, de la lansarea invitaşiei şcolilor interesate de proiect şi pînă la premierea fericiţilor cîştigători trecînd multe ore de muncă... voluntară. „Echipa nostră a muncit foarte mult, colegii mei au vrut să vadă ce înseamnă să lucrezi la un proiect naţional, au învăţat să îşi asume responsabilităţi şi să lucreze în echipă”, a spus Robert Sassu, elev în clasa XII şi coordonator al proiectului. „VIS” sau Violenţa este stupidă (Violence is stupid), în regia lui Constantin Bîscă, scurtmetrajul cu care Liceul Traian s-a calificat în finala concursului, spune povestea „unui elev diferit de colegii săi; un artist, pianist, care trăieşte în propria sa lume, iar diferenţa dintre el şi colegii săi naşte violenţa. Pianistul cîştigă o bursă la Academia din Viena. Însă nu putem spune că are parte de un final fericit, în cele din urmă publicul este cel care îl va condamna sau îl va ierta” povesteşte Lucian Adrian Mustaţă, elev care joacă rolul artistului în filmuleţul amintit. Proiectarea filmelor înscrise în concurs va avea loc vineri, 15 mai, ora 9.00, la Cityplex Tomis Mall. Tot atunci, juriul al cărui preşedinte este Dinu Tănase (preşedintele Uniunii Producătorilor de Film şi Audiovizual din România), va desemna cîştigătorii ediţiei a doua a Festivalului Naţional de Film „Spune NU violenţei în şcoli”.