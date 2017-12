Spune „Salut“ noului SEAT Arona, în premieră națională la Constanța

City-Crossover-ul este pregătit pentru aventură, modern, performant, puternic și plin de temperament. Tu ești?

Cea mai nouă creație a mărcii SEAT își va face prima apariție națională la Constanța în showroom-ul Exclusiv Auto din str. Dumbrăveni nr. 70, sens giratoriu Tomis Plus.

Noul model SEAT Arona, va fi prezentat și testat în premieră în perioada 4-11 noiembrie de publicul constantean ocazie cu care vor putea sa admire primul model al mărcii din segmentul compact A0 crossover.

„Pentru ca am avut oportunitatea sa prezentam pentru prima data in Romania noul SEAT Arona am pregatit si o supriza pentru primii zece clienti care vor comanda pana la finalul anului un SEAT Arona. Este vorba de un set de accesorii originale SEAT ce va contine un rucsac, troller si o geanta de laptop. ” – a declarat Camelia Ciciu – Director De Marketing Exclusiv Auto.

Noul Arona va impresiona prin elegantă, spațiu generos, caracterul său practic și confortul oferite atât în cotidianul uzual, cât și în weekendurile aventuroase, când dă dovadă, de asemenea, de robustețe, sportivitate și eficientă. Toate acestea sunt combinate cu siguranța ridicată și tehnologia avansată de conectivitate, la un nivel disponibil de regulă doar în segmentele superioare ale pieței. Dar aceasta nu este totul. Modelul beneficiază, de asemenea, de un caracter deosebit de atractiv și de un design distinctiv, precum și de numeroase opțiuni pentru personalizare, precum și de dinamismul ADN-ului sportiv al acestei mărci spaniole rafinate.

Noul SEAT Arona este al treilea nou model lansat de marca spaniolă în 2017, primele două fiind modelul Leon actualizat și noua Ibiza. Toate aceste lansări fac parte din cea mai mare ofensivă de modele din istoria mărcii SEAT, alături de Ateca și de SUV-ul de mari dimensiuni care urmează a fi lansat în 2018.

SEAT Arona se integrează perfect în gama SUV, fiind "fratele" mai tanăr al familiei și îmbinând într-o manieră marcantă avantajele pe care dimensiunile compacte le oferă în mediul urban, cu calitătile sale de tip crossover, care permit clientului să iasă din oraș și să meargă chiar și mult mai departe.

Dacă îți place să fii mereu actual în materie de tehnologie vei fi foarte mulțumit de noul Arona. Acesta este dotat cu încărcător Wireless, sistem de navigație 8" cu Full Link,

BeatsAudio™ Soundsystem, sistem Kessy Entry & Go cu buton heart-beat sau iluminare ambientală, tot ce ai nevoie pentru a fi mereu conectat și a avea controlul perfect.

Pentru cei neînfricați SEAT Arona a pregătit Cruise control adaptiv (ACC), șase airbaguri, asistentă pentru unghi mort și la parcare pentru a-i susține indiferent de meleagurile pe care vor să le exploateze.

Știm că printre voi sunt și aventurieri mai sportivi așa că am pregătit formula pentru nivelul de echipare SEAT Arona FR cu design sportiv și jante de aliaj de 18", difuzor spate, grilă frontală marcantă și pachetul Alcantara®.

Cu noul SEAT Arona nu te ferești să ieși în evidentă așa că vino și descoperă noul model la lansarea oficială din showroom-ul Exclusiv Auto din str. Dumbrăveni nr. 70, sens giratoriu Tomis Plus in perioada 4-11 noiembrie.

Pentru detalii si programari la test drive: 0241.54.54.99 sau pe pagina de FaceBook Seat Constanta.