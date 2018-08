SRI a ascultat ani de-a rândul mii de români! Acum primim dovezile prin poştă

În ultima perioadă, zeci de clujeni au primit acasă scrisori oficiale, cu antetul DIICOT sau DNA, prin care sunt anunțați că au fost ascultați și filați de SRI, în diferite dosare penale, cu mandat de la judecător. Deși termenul obligatoriu este de zece zile, oamenii au fost informați după patru ani, arată evz.ro.

Desecretizarea protocoalelor de colaborare dintre Serviciul Român de Informații și Parchetul General și Înalta Curte de Casație și justiție, i-a făcut pe procurorii DIICOT și pe cei de la DNA, să își aducă aminte că își desfășoară activitatea în baza unor legi speciale dar mai ales a Codului Penal și a celui de Procedură Penală. Aceste desecretizări i-a făcut pe procurori să îi informeze pe cei care i-au ascultat, că au fost urmăriți.

Un important om de afaceri din Cluj, a primit acasă, nu o scrisoare, ci trei. În toate cele trei documente cu antetul DIICOT, clujeanul a fost informat că a fost ascultat și filat de unitatea UM 0603 a SRI Cluj, în diverse dosare penale din 2014 și 2015. În prima scrisoare, omul de afaceri a fost informat că, în anl 2014 a fost ascultat pentru trei luni, consecutiv, și o altă lună, într-un dosar penal, fără să i se ofere alte amănunte.

La finalul scrisorilor, procurorii DIICOT mai susțin că dacă dorește poate să meargă la București, unde să consulte stenogramele discuțiilor pe care le-a avut cu diverse persoane.„Sunt consternat de-a dreptul. Nu știu nici cum să procedez. Nu știu de ce am fost urmărit pentru că eu nu mă ocup de lucruri ilegale. Dacă tot am fost ascultat, atunci mi se părea normal ca domnii procurori să îmi fi comunicat mai multe informații. Și apoi, am primit adresa, care a fost emisă în data de 3 iunie, în data de 23 iunie, adică după 20 de zile, asta ca să nu mai pot cere informații”, spune omul de afaceri, care este un important milionar clujean.

Ce spune Codul de Procedură Penală

Singurul articol din Codul de Procedură Penală, care îi obligă pe procurori să le comunice celor vizați de dosare penale, că au fost urmăriți, este cel care poartă numărul 145. Acest articol îl obligă pe procuror să informeze persoana urmărită, în termen de maxim zece zile, că a fost supusă unei proceduri judiciare.”După încetarea măsurii de supraveghere tehnică, procurorul informează, în scris, în cel mult 10 zile, pe fiecare subiect al unui mandat despre măsura de supraveghere tehnică ce a fost luată în privinţa sa”. Ori în cazul omului de afaceri clujean a fost informat după patru ani.

Un alt alineat din acest articol din Codul de Procedură Penală îi permite celui ascultat ca în maxim 20 de zile, de la primirea informării să poate să depună cerere de studiere a materialului probator obținut în urma ascultării sau filării.

Ministrul muncii a informat că a fost ascultat

În această situație, de om urmărit și interceptat de SRI a fost chiar ministrul muncii, Olguța Vasilescu. Demnitarul a scris pe facebook, că i-au fost montate micrifoane în birou, într-un dosar penal, de care nu a știut niciodată nimic.„Am aflat cu stupoare ca am fost interceptata (ambiental, GPS, telefon, video etc) intr-un dosar in care nu cunosteam niciunul dintre suspecți. Nici ei pe mine. Dar cum procurorii DNA aveau nevoie de un pretext ca sa îmi poată monta microfoane in birou, ca poate spun sau fac vreo prostie sa îmi poată face un dosar de corupție, au pus unul dintre denunțatori, de existența căruia nici nu știam, sa spună intr-o interceptare ca „îl lucrez” eu pe el. Înțeleg că omul e un asistat social rom. Vă dați seama cam câtă preocupare era pe mine să "lucrez" unul așa de "important" ca el... Evident că nu am primit până acum, deși m-au interceptat în urmă cu 4 ani!!!, nicio adresă de la DNA, SRI etc. privitoare la faptul că mai multe luni mi s-au încălcat drepturi fundamentale fiind urmărită NON-stop! Într-un dosar, repet, în care nu cunoşteam inculpaţii. Doar că m-am nimerit primar prin orașul de unde erau aceştia... Alături de mine au mai fost interceptați, fără a avea legătura cu cauza, viceprimarul și secretarul primăriei. Câte abuzuri...".