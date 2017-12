SRI: Iordanianul susţinător al ISIS locuieşte în Constanţa

02:30:07 / 15 Februarie 2016

felicitari ofiterilor sri

acel kalil e do0ar o maimutza in minus pentru primitivii din IS, care uneltea ptr pierderea unor vietzi. Felicitari SRI. nu trebuie judecati aspru cei din serviciile de protective. acei arabi si musulmani care lucreaza ptr strangerea de fonduri ptr is sint vicleni, au invatat sa nu se dea de gol cu intentiile lor criminale, mi-e jena ca traiesc astfel de vremuri din cauza unor idiotzi care isi zic jihadisti. baetzi, ati ramas in urma, jihadul vostru de rahat purtati-l in tarile voastre, nu in Europa. daca europa ar incapea in mainile astora, ar ajunge subdezvoltata ca tarile de unde provin ratatzii astia. mergeti in arabia saudita si aplicativa acolo sharia voastra cat doritzi.