SRS - SOS! Vine dezastrul Certej

07:58:24 / 07 August 2018

An centenar in Romania

Au inceput sa care si aurul muntilor nostrii. Din toamna vor cara gazele si petrolul. Padurile mai au putin si le termina.... Fermele de porci le-au inchis. Pamintul agricol este aproape in totalitate cumparat de ei.... Ce mai este de furat? Incet incet ne transformam intr-o tara africana. Urmeaza un virus gen ebola sa ne loveasca si vom fi pusi la respect! Romania unita in an centenar!