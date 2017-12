SSC Farul - CFR, derby constănțean pe terenul ITC

10:38:53 / 03 Decembrie 2016

Mihailescu-oportunistul distrugator al Farului nostru de suflet

O sa putreziti daca il aveti factor de decizie in club pe infractorul dovedit Sorin Mihailescu.Ăsta cu şleahta lui copii manevrabili au distrus adevarata echipă a oraşului doar pentru propriul interes.De ce fariştii adevărați din galerie, gen Mihai Nebunu, Nicu Perifan, Adi Lepădatu si multi altii s-au dezis de chiriasul de la Poarta Alba de Mihailescu si s-au indepartat de Farul adevarat cand au observat ca oportunistul îşi urmărește doar propriul interes si îl doare drept in varful pixului de Farul? Alungati-l din anturajul vostru pe ordinarul asta,care si acum isi vede doar interesul sa-si vanda el marfa folosindu-se de numele Farul, echipa adecarata pe care el a falimentat-o in complicitate cu Giani. SSC, veti avea infinit mai mult de castigat alungand zdreanta, de la sponsori si pana la suporteri. Absolut NIMENI serios nu doreste sa se asocieze cu SSC atata timp cat un oportunist este membru important in club. Chiar va e frica de el si de copiii lui marioneta?Priviti realitatea si treziti-va odata,iar daca mai aveti indoieli in sensul asta ascultati inca o data discursul lui Celentano de 1 decembrie