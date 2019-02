SSC Farul a adus un fotbalist din Liga 1

14:16:06 / 03 Februarie 2019

Lotul Farului

In 20 de zile avem primul meci al Farului, lotul este foarte (subtire) Meciuri amicale cu echipe foarte slabe care nu -ti pot edifica o parere clara asupra sistemului de joc, si care nu pot folosi nici la acumulare fizica pentru jucatori. Din vechiul lot aproape toti jucatorii la care s-a renuntat au fost si sint , valoric peste ce are farul acum. Exceptie fac numai Paun ,Fotescu si Moise. Cine mai poate veni la farul! Situatia financiara este precara si sint putine sanse de redresare. (Cel putin la prima vedere?) Vrei sa aduci jucatori ca sa te poti mentine in liga2, trebuie sa fii onest si sa recunosti ca numai cu promisiuni nu poti face performanta. Reiau problema antrenorului ,o problema vitala pentru Farul. Intreg stafful in frunte cu grigoras este depasit sub toate aspectele.Cel putin tactic echipa este foarte gresit asezata in teren. Toti suporterii Farului trebuie sa inteleaga ca te pacalesti singur, ca nu mai poti face performanta cu antrenori plafonati s-au limitati care nu pot fi scosi din comfortul lor. Matematic sint trei grupe de echipe de la care poti obtine puncte,calculeaza si vezi cite puncte aduni. Prima grupa echipele care lupta cu sanse la promovare.A doua grupa echipele care sint in lupta directa cu farul pentru evitarea retrogradarii.A treia grupa echipele care stau relativ mai bine in clasament decit farul si care sint constiente ca nu pot promova dar lupta pentru conservarea unui loc caldut acum si un loc pentru editia viitoare.Asadar puteti calcula si vedeti ce rezulta, dar luati in calcul si lotul aflat la dispozitie.