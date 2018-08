SSC Farul a anunțat noul investitor

23:40:33 / 15 Iulie 2018

Pentru Profesorul de gramatica

Eu nu am nevoie de credibilitate,taranoiule,in acest demers,pe cand voi,da!Eu nu ma bat cu pumnii in piept ca “eu sunt Farul” ,”fac” si “dreg” pt culorile alb-albastru!Si cand colo,ce sa vezi?!Sunteti niste vanzatori de iluzii!Eu am credibilitateate in domeniul in care activez si spre surpinderea ta si celor ca tine care latra pe aici, ma pricep foarte bine si in acest fenomen! Mult mai bine decat va pricepeti voi astia,profesori de gramatica,juristi,presedinti si tot felul de neica-nimeni care si-au arogat tot felul de titulaturi!Iar daca nu am continuat in acest fenomen,dintr-o alta postura decat cea de jucator,a fost din cauza specimenelor ca voi,care cred ca stiu totul despre acest sport doar urmarindul la tv si pe stadion!Ramaneti in plm la aruncat confetti si lasati oamenii care sunt de o viata in fotbal,sa-l promoveze!Iar tu,asta de te dai prof.de gramatica,vezi ca este un post de corector la scoala Albatros!Iar pt.Yonal,tu esti de neluat in seama,ca esti in stare sa te ranesti si cu tastatura la cat de prost esti!