SSC Farul a bătut palma cu mijlocașul Tudorică

19:29:54 / 11 Ianuarie 2018

SSC Farul

N am nimic cu saracul Muzaca,ca nu e baiat rau,dar as fi fost curios sa vad si conferinta de presa video ....Va DATI seama ca saracul a facut cel putin 5000 de greseli gramaticale si 2000 de abjectii spuse ...Cine a avut ideea geniala sa l arunce in fata pe George...cine l a pus sa se duca sa vorbeasca sigur a vrut sa l ia l misto ca sa se faca de cct..ca altfel nu are nici o noima ...Fereasca D.zeu