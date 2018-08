SSC Farul a cedat şi în duelul cu Academica

17:37:36 / 18 August 2018

LASATI ORGOLIILE

Lasati orgoliile si bateti palma cu Marica.Nu vedeti ca Primaria v-a lasat de izbeliste ?Un suporter spunea ca adevaratii sustinatori vin la meciuri cu Farul.Il contrazic pentru ca toata viata veneam pe stadion ca aveam ce sa vad.Din dou meciuri este suficient sa-ti dai seama ca nu avem lot. In plus trebuie sa joci toate meciurile in deplasare.Unde s-a mai pomenit in lumea asta ca o echipa sa fie sustinuta de suporteri ? Chiar iti trebuie cap sa judeci asta ? Mihaiescu a platit doua deplasari la Arad si la Calarasi si............mai plateste una pana la Babadag ca apoi se trezeste ca pana la Faclia poate plati numai 10 jucatori. Asa ca trbuie sa coboam cu piciorele pe pamant si sa vedem realitatea !!!!