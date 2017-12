SSC Farul a cucerit un punct prețios la Buzău

Sâmbătă, în etapa a 9-a din Liga a 3-a la fotbal, Seria a 2-a, SSC Farul Constanța a jucat în deplasare cu Metalul Buzău. Partida s-a jucat pe terenul sintetic „Cornel Negoescu” din Buzău și s-a încheiat la egalitate, 0-0. A fost un meci echilibrat, între două formații valoroase din al treilea eșalon și care și-au propus promovarea în Liga a 2-a. Oaspeții au forțat victoria pe final, cu Mazilu și Pătulea (aflat la debutul său pentru SSC Farul) întărind linia ofensivă, însă buzoienii s-au apărat exact și au menținut tabela nemodificată.

„Din păcate, nu am reușit mai mult de o remiză, cu toate că eu sunt convins că meritam mai mult de un punct din această partidă. Am reușit un joc bun, pe terenul unei echipe neînvinse în nouă etape, și sunt mulțumit de evoluția jucătorilor: au avut un angajament bun, o atitudine bună. Până la urmă este bun și un punct, mai ales că ne-a ajutat și rezultatul Progresului, care a pierdut cu Axiopolis Cernavodă. Campionatul este foarte echilibrat și eu consider că am câștigat un punct în această etapă, când am evoluat pe o suprafață de joc execrabilă, care ne-a dezavantajat și cu care buzoienii erau obișnuiți. Pe mine m-a interesat însă cel mai mult atitudinea jucătorilor noștri, iar ei au fost profesioniști, și-au făcut bine treaba în teren și i-am felicitat pentru evoluție și pentru rezultat”, a declarat antrenorul principal Petre Grigoraș.

Au evoluat pentru SSC Farul Constanța (antrenori Petre Grigoraș, Ion Barbu, Marian Dinu și Gheorghe Mina): Gurău - Juncănaru, Diakite, Botea, Agache (85 Nițescu) - I. Florea, Iani - Zamfir, R. Stănescu (70 Mazilu), Al. Grigoraș (55 Pătulea) - Dragu.

Iată rezultatele înregistrate în etapa a 9-a: Delta Dobrogea Tulcea - CSM Rîmnicu Sărat 1-2; FCSB II - Agricola Borcea 8-0; Sportul Chiscani - Unirea Slobozia 0-8; Progresul 1944 Spartac București - Axiopolis Cernavodă 2-3; Metalul Buzău - SSC Farul Constanța 0-0; Înainte Modelu - Victoria Traian 9-1; CSM Oltenița - FC Voluntari II 1-2.

În clasament conduce AFC Progresul 1944 Spartac, cu 22 de puncte (golaveraj 37-10), urmată de Axiopolis Cernavodă 22p (28-11), Metalul Buzău 21p (18-5), SSC Farul Constanța 20p (22-12) și Unirea Slobozia 19p (37-13).

