SSC Farul a fost eliminată din Cupa României

07:02:08 / 29 Iunie 2017

Fantanele

N-am vazut nici un meci el echipei din Fantanele dar avand treaba prin comuna am ramas surprins ce baza sportiva si-au construit. Felicitari! Cred ca sunt in asentimentul multor cititori constatand cu mirare ca in articol se vorbeste doare de echipa...invinsa intr-un meci in care singurul merit al invingatorilor nu este decat ca au jucat!. Farul a avut in sezonul 2017 cateva rezultate care ar trebui sa le dea de gandit pentru Liga 3 unde au nevoie de intariri de jucatori si un buget in jur de 300.000 euro. Altfel intregul esafodaj actual se va dovedi fals si poate duce iar la faliment