SSC Farul a învins Academia Rapid

20:51:27 / 25 Februarie 2018

Rau

Autorități locale, chiar nu vedeți ce se întâmpla in oraș! Constanta a ajuns un oraș plin de gunoaie, cu gropi si nici o baza sportiva ! Vrem sa organizam evenimente sportive ,nu putem , fiindcă ne lovim de infrastructura. Nu avem o sala polivalenta , nu avem un stadion. De ce alții pot si au. Am fost cu copii sa vedem un meci de fotbal pe stadionul Portul. Atmosfera de nota 10 , dar terenul sub orice critica. D-le primar chiar nu va e rusine,chiar așa de jos am ajuns! Nu avem unde sa ne ducem copiii, ca sa facă sport! D-voastră nu aveți copii,sau acei consilieri , care se bat cu pumnii in piept ,ca facem totul PTR constănțeni !!!! Rusine d-lor care ne conduceti ! !Plătim taxe PTR un oraș murdar . Treziți- va si faceti ceva PTR oraș si sportul Constantean !!!!!!