SSC Farul a pierdut la limită la Snagov

SSC Farul Constanța a suferit a treia înfrângere consecutivă în Liga a 2-a la fotbal, după ce a cedat duminică, în deplasare, în confruntarea cu Sportul Snagov, scor 0-1 (L. Ion 51), în etapa a patra. Golul victoriei gazdelor a fost marcat norocos, în minutul 51, atunci când L. Ion a deviat mingea șutată de Hlistei, iar Stavrev nu a mai putut interveni. Echipa antrenată de Ion Barbu a jucat cu un om mai puțin pe teren din minutul 28, C. Zamfir primind mult prea ușor al doilea cartonaș galben, iar din minutul 87 nici Iani nu a mai putut evolua, din cauza unei accidentări. În urma acestei înfrângeri, SSC Farul a ajuns pe locul 17 în clasament.

Au evoluat următoarele formații - Sportul (antrenor Laszlo Balint): Fl. Iacob - Vlădoiu, Lică, I. Şerban, Oanea - Bărbulescu (cpt.), L. Ion (63 Borţoneanu) - Gîţ, Buia (72 Huiban), Hlistei (87 Tazouti) - Elek; SSC Farul (antrenor Ion Barbu): Stavrev - Iani, Kwadwo Twumasi, Frîncu, C. Zamfir - Tudorică, M. Doumbia (68 L. Diakite) - Al. Grigoraş (cpt.) (68 P. Niţă), R. Licu, G. Păun (82 B. Petrescu) - Jallow. Cartonașe galbene: C. Zamfir 2, Stavrev, M. Doumbia, Frîncu, B. Petrescu / L. Ion, Hlistei. Cartonaș roșu: C. Zamfir (min. 28). Meciul a fost arbitrat la centru de Mihai Amorăriței (Câmpina).

Celelalte rezultate ale etapei - vineri: Metaloglobus Bucureşti - ACS Petrolul 52 Ploieşti 1-0; sâmbătă: Luceafărul Oradea - ACS Poli Timişoara 4-2, ACS Energeticianul - Aerostar Bacău 4-3, Pandurii Tg. Jiu - CS Mioveni 2-0, CS Baloteşti - Daco-Getica Bucureşti 1-1, Academica Clinceni - Dacia Unirea Brăila 7-0, UTA Arad - Ripensia Timişoara 2-1, Chindia Târgovişte - FC Argeş 1-1; duminică: ASU Poli Timişoara - AS FC Universitatea Cluj 1-0.

Clasament: 1. Snagov 10p (golaveraj: 6-1), 2. Chindia 10p (6-2), 3. Clinceni 9p (17-3), 4. Energeticianul 9p (10-7), 5. FC Argeş 8p (6-2), 6. Petrolul 7p (5-2), 7. Pandurii 7p (5-3), 8. UTA 7p (6-5), 9. U. Cluj 6p (6-3), 10. Mioveni 6p (5-5), 11. Luceafărul 5p (6-8), 12. Ripensia 4p (7-8), 13. ASU Poli 4p (2-3), 14. Metaloglobus 4p (2-5), 15. ACS Poli 4p (8-12), 16. Daco-Getica 4p (4-9), 17. SSC FARUL 3p (7-10), 18. Dacia Unirea 2p (3-11), 19. Aerostar 1p (4-8), 20. Baloteşti 1p (1-9).

În etapa viitoare, SSC Farul va juca pe teren propriu, cu CS Balotești. Miercuri, 29 august, de la ora 17.30, la Cernavodă, în Cupa României, SSC Farul o va întâlni pe Axiopolis.

DISCUȚII CU MARICA

O eventuală înțelegere între SSC Farul Constanța și Ciprian Marica, deţinătorul mărcii (culori și siglă) și palmaresului FC Farul, s-ar putea produce în următoarele zile, în cazul în care Adunarea Generală a membrilor cotizanți va fi de acord cu proiectul de asociere care va fi discutat.