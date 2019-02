SSC Farul a pierdut primul joc de verificare susţinut în Turcia

20:06:11 / 05 Februarie 2019

Pentru Gigi

Ai perfecta dreptate, e clar ca sfarsitul e din ce in ce mai aproape,. Pacat! Cand renunti la oameni precum Danciulescu si Avram V pentru a ramane cu Akan Memet, S Marcosanu, Pitu Adria(cititi Fanaticul de azi) Pitu locuind in apartamentul lui Ciprian, Siscu Cosmin care numai furaciuni a facut si un mare jucator de pariuri, numai vorbim de betiile si scandalurile provocate, Petre Grigoras, un antrenor care cu un lot valoros si un buget mare nu a reusit sa promoveze echipa si a trebuit sa se ajunga la meciuri...., gonit de peste tot si un scandalagiu, vezi mana pusa in gat lui Danciulescu, bataia aplicata lui Pitu, injuraturile si jignirile catre Akan si Lica anul trecut si recent lui Vasile Avram, doar de asta a plecat omul, ce pretentii poti avea? Marile asteptari de la Ciprica sau dus, nici sperante nu au mai ramas. Praf totul, dosare penale pentru deturnare de fonduri si viitor incert. Apocalipsa vine dragi constanteni!