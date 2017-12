SSC Farul a remizat cu SC Oțelul

22:03:50 / 20 Februarie 2017

.Vino "patron" la Farul!

SSC Farul Constanta iti ofera posibilitatea sa fii "patron" la clubul tau de fotbal. Clubul este detinut in totalitate de catre suporteri. Datorita faptului ca acest club este patronat de suporteri si de comunitatea locala previne ca el sa ajunga in mainile unui singur patron care sa profite de pe urma lui. SSC Farul Constanta este un club sportiv organizat sub forma unei asociatii non-profit. Toti banii colectati sunt reinvestiti in club. Ei sustin bugetul alocat echipelor sportive de seniori si juniori precum si diferite actiuni comunitare. Majoritatea membrilor cotizanti sunt suporteri ai echipei de fotbal Farul Constanta dar incurajam orice persoana sa adere la principiile noastre si sa devina membru cotizant si implicit "patron" la SSC Farul. Fiecare membru are dreptul la un vot in Adunarea Generala si are dreptul de a fi ales in Consiliul Director. Copiii joaca un rol foarte important in SSC Farul. Orice minor poate deveni membru cotizant iar incepand de la varsta de 16 ani el poate vota in cadrul Adunarii Generale. De asemenea dorim sa promovam sportul de masa in randul copiilor prin infiintarea si sustinerea grupelor de copii si juniori.