SSC Farul a sărbătorit cu o victorie un moment istoric

Înfiinţată în urmă cu o lună de fani din dorinţa de a duce mai departe spiritul fotbalului constănţean, Suporter Spirit Club Farul a mai bifat o etapă importantă în istoria echipei, disputând marţi primul meci pe teren propriu. De fapt, echipa pregătită de Ion Barbu, Gică Mina şi Viorel Farcaş a jucat pe stadionul ITC, casa temporară a grupării de pe litoral. Îmbrăcată în haine noi, micuţa arenă a devenit neîncăpătoare pentru sutele de suporteri care au venit să-şi încurajeze favoriţii în duelul cu Avântul Comana, din etapa a 3-a a Ligii a IV-a. Pe margine, la barul transformat în tribuna oficială, au venit fostele glorii ale Farului, în frunte cu venerabilul Petre Comăniţă, Mihai Turcu şi Ion Constantinescu, care au ţinut să mai trăiască pe viu o filă de istorie. Într-o atmosferă de meci mare, au fost prezentaţi jucătorii din lot, în uralele fanilor, care au strigat în cor: “Farul suntem noi!”. A venit apoi lovitura de începere dată de golgeterul all-time al Farului, Marin Tufan, iar aplauzele l-au făcut pe veteranul constănţean să aibă lacrimi în ochi.

Manifestarea de iubire alb-albastră a fost răsplătită rapid de cei din teren, care au deschis seria golurilor după doar 8 minute, graţie golului înscris de Mazilu, cu un şut de la distanţă. Diferenţa s-a mărit în min. 21, după ce D. Popa a strecurat mingea pe sub portarul adversar, iar spectacolul a continuat şi după pauză, când Măgureanu, intrat în locul căpitanului Florin Pătraşcu, care a părăsit terenul cu glezna sângerândă, a trimis în plasă din centrul careului. Ultimul gol al SSC a avut o poveste frumoasă, exact ca a echipei suporterilor. Reactivat la 39 de ani, antrenorul Ion Barbu a intrat pe teren, a preluat banderola de căpitan şi, la doar câteva secunde distanţă, a marcat cu capul în urma unei lovituri de colţ. A fost momentul în care torţele s-au aprins în tribune, iar cântecele au răsunat şi mai tare. Nici măcar golul marcat dintr-o lovitură de pedeapsă de oaspeţi nu a stricat sărbătoarea, iar SSC Farul s-a impus cu 4-1 (2-0) şi se îndreaptă încet, dar sigur către promovarea în Liga a 3-a. “Sunt mulţumit de rezultat şi de cele trei puncte, dar mai avem de lucrat mult la joc. Ne-am creat ocazii, dar nu le-am fructificat şi băieţii s-au cam relaxat. Eu vreau mai mult! Mă bucur că am marcat şi am ajutat echipa. Nu este o plimbare pentru noi în Liga a IV-a şi le-am spus jucătorilor că trebuie tratat fiecare meci cu seriozitate şi să ne bucurăm abia la final. Am marcat din nou patru goluri, dar diferenţa dintre noi şi celelalte echipe este mult mai mare. Suporterii au fost de nota 20!”, a spus Ion Barbu. “Jucăm fotbal datorită lor, suporterilor! Suntem la început de drum, este o echipă frumoasă şi vrem să continuăm până în Liga 1!”, a adăugat Ionuţ Florea.

SSC Farul a început în formula: V. Neagu - Răvoiu, Fl. Pătraşcu, Bumbac, I. Florea - Şicu, Ochia, Beşleagă, D. Popa - Mazilu, Al. Grigoraş. Au mai evoluat: Amet, Măgureanu, I. Barbu, E. Năstase.

