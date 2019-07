SSC Farul a transferat un tânăr atacant

09:47:18 / 23 Iulie 2019

Bataie de joc!

Dupa ce au iesit la iveala minciunile finantatorului, faptul ca neregulile sunt cat casa si cei de langa el vorbesc ca delapidarea de fonduri publice e mare, finantatorul de carton nu a platit nimica de cand banii de la Cjc sau dus, acum transformarea in Fcsb e vizibila, Gigi B profitand de lipsa banilor a lui Cipri a batut palma cu acesta. Iti dau jucatori si ceva bani si te transformi in satelitul meu, la Clinceni nemaifiind implicat Gigi profita de Ssc si creste copii aici. Vai pula noastra cum am ajuns. Acum Rapid pe buna dreptate va scanda ca suntem sclavii lui Steaua. Bravo Cipriane, bravo celor care te-au crezut si uite.