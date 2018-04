SSC Farul așteaptă un pas greșit al Progresului la Cernavodă

21:54:17 / 27 Aprilie 2018

VOM PIERDE MECIUL

Datorita presiunilor politice si amenintarilor cu moartea pe care eu si noi toti de la axiopolis cernavoda le-am primit inaintea meciului cu acesta echipa de hoti SSC FARUL, va asigur ca vom pierde meciul de maine in favoarea echipei Progresul Spartac. La meciul tur de la techirghiol , la pauza meciului cand scorul era 1-0 ptr cernavoda, sa dus hotul penal ,condamnatul penal JIMMY FARCAS, impreuna cu celalalt condamnat penal LICA MARCEL, si au facut presiuni arbitrilor si promitandu-le avantaje financiare , sa poata sa arbitreze a doua repriza in favoarea echipei SSC FARUL,si sa castige acel meci. iar dupa 90 minute asta sa si intamplat.ne-au FURAT PE FATA CU ARBITRII. Acum in retur au facut la fel, ne-au furat cu toate metodele posibile M-au amenintat cu moartea pe mine si familia mea, altii jucatori din echipa au patit la fel, si sa intervenit si politic sa pierdem meciul La pauza meciului a venit in cabina presedintele nostru, si ne-a comunicat ca datorita presiunilor de la centru TREBUIE SA PIERDEM MECIUL, ...iar singura sansa a fost sa ne dam autogol, ca incapabili de jucatori de la ssc farul nu puteau sa ne bata nici daca jucam 5 zile non-stop, sunt vai mama lor de panarame...IAR pentru toate aceste magarii si intimidari facute asupra noastra, NOI TOTI DE LA AXIOPOLIS CERNAVODA AM HATARAT IN UNANIMITATE SA CEDAM CELE 3 PUNCTE ECHIPEI ADVERSE, PTR CA SI MERITA(este cea mai buna echipa din serie) sa promoveze in liga 2 Asa ca numai asteptati pasi gresiti a echipei PROGRESUL SPARTAC BUCURESTI la CERNAVODA, pentru ca va castiga cele 3 puncte puse in joc