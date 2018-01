SSC Farul Constanța s-a „distrat” cu Victoria Cumpăna

SSC Farul Constanța a susținut sâmbătă, pe Stadionul Farul, al doilea meci amical din acest an, adversara echipei din Liga a 3-a la fotbal fiind Victoria Cumpăna (Liga a V-a). Un adversar modest pentru jucătorii antrenați de Petre Grigoraș, Ion Barbu, Marian Dinu și Gheorghe Mina, care s-au impus cu scorul de 7-0, prin golurile marcate de Dragu (16), Zamfir (43), Botea (53, 67), R. Farcaș (57), Androne (72) și Suciu (83).

„Am înscris șapte goluri, dar în prima repriză portarul advers a scos incredibil cel puțin cinci șuturi foarte grele. A fost ca un antrenament pentru noi, pentru că am folosit în repriza a doua foarte mulți copii. Nici terenul nu a fost prea strălucit, nu puteai să joci prea tehnic acolo. Noi veneam după o perioadă de patru zile cu antrenamente duble și nu ne-a interesat decât să le dăm mingea jucătorilor și maximum 45 de minute fiecăruia. Avem câțiva jucători ușor accidentați, cu probleme la tendoane, așa că am completat lotul cu mulți juniori, de la Performer sau de la Academia Farul”, a declarat Petre Grigoraș, care le-a oferit câte 30 de minute de joc celor trei portari de la echipa sa, Gurău, Vl. Neagu și Cebotari. Ultimul este un jucător din Republica Moldova, eligibil ca Under 19, însă clubul așteaptă ca el să obțină cetățenia română, ca să îl poată folosi în Liga a 3-a ca alternativă pentru Gurău.

Iată și jucătorii de câmp utilizați de SSC Farul în acest meci:

R1: Juncănaru, Kwadwo, Diakite, Ștefancu - Iani, Tudorică - Zamfir, R. Stănescu, Șicu - Dragu.

R2: Dohotariu, Suciu, Botea, Androne - I. Florea - Răduc, R. Farcaș, Robu, Caragea - Milotin. Ultimul a primit cartonașul roșu, iar arbitrul partidei a permis substituirea sa cu un jucător venit din Turcia. Ridvan, aflat în probe la echipa constănțeană, nu a impresionat cu evoluția sa conducerea tehnică a Farului.

Dohotariu și Răduc sunt juniori de la Academia Farul, iar ceilalți provin de la ACS Performer Constanța. Pătulea, Cârstocea, Al. Grigoraș și Vântu au fost menajați. SSC Farul Constanța va avea și săptămâna viitoare cam același program de pregătire, care va fi încheiat, probabil, de încă un meci de verificare.

