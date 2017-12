SSC Farul Constanța, umilită de Progresul: 0-7!!!

20:51:28 / 08 Octombrie 2017

FARUL RENASTE CU GICA HAGI

grigoras numai plange cu jucatorii in cor, frate sunt echipe care in liga 1 au jucat neplatiti,dar au facut cinste fotbalului, dc nu va convine plecati dar nu va bateti joc de orasul Constanta, grigoras se vede ca in ultima vremeai plecat cu coada intre picioare de pe la toate echipele, rusine sunteti mercenari, singura solutie este asocierea cu gica hagi sub numele Farul, altfel se alege praful de aceasta echipa, fara tineri de perspectiva, pana acum ati jucat numai cu epave de jucatori, galeria lui mihailescu cel care a distrus farul cu giani ce parere are, nici nu ne intereseaza pt ca e zero barat