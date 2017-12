SSC Farul Constanța vrea să joace barajul de promovare pe Stadionul „Farul”

Câștigătoarea Ligii a IV-a la fotbal din județul Constanța, SSC Farul Constanța, anunțase că tragerea la sorți a meciurilor din barajul de promovare în Liga a 3-a urma să aibă loc sâmbătă, cu ocazia Adunării Generale a Federației Române de Fotbal. Această împerechere a fost amânată însă pentru marți, probabil datorită „greutății” subiectelor aflate pe ordinea de zi a evenimentului de sâmbătă...

Reamintim că SSC Farul Constanța va juca barajul de promovare în Liga a 3-a cu o campioană a Ligii a IV-a dintr-un județ apropiat din punct de vedere geografic (cel mai probabil, acesta va fi Tulcea, Brăila, Ialomița sau Călărași). Datele de disputare sunt 17 iunie 2017, ora 18.00 (turul), și 24 iunie 2017, ora 17.30 (returul). Împerecherea echipelor campioane de județ va fi efectuată de către Departamentul de Competiții al FRF, iar stabilirea echipei gazdă din prima manșă se va face prin tragere la sorți. Adversara constănțenilor ar putea fi CSM Delta Aegyssus Tulcea, CS Făurei sau CS Victoria Traian (județul Brăila), CS Amara (județul Ialomița) și Agricola Borcea (județul Călărași).

La o conferință de presă desfășurată în urmă cu 10 zile, Marcel Lică, președintele clubului constănțean, anunța că manșa din barajul de promovare în Liga a 3-a pe care o va găzdui SSC Farul nu se poate desfășura pe Stadionul „Farul”, așa cum dorea echipa suporterilor. „În primul rând, statutul Stadionului „Farul” este încă incert, mai sunt câteva proceduri de finalizat. În al doilea rând, și cel mai important, starea în care se află acum stadionul nu este una în care să putem primi suporterii în condițiile cele mai bune. La ora actuală căutăm soluții și suntem în discuții cu reprezentanții mai multor stadioane, care și-au arătat disponibilitatea de a ne găzdui. Cele mai mari șanse la ora aceasta sunt de a juca pe stadionul de rugby (n.r. - „Mihail Naca”), un stadion de care ne leagă multe amintiri frumoase și performanțe extraordinare ale rugbyștilor constănțeni, multipli campioni”, spunea atunci Lică.

AUTORITĂȚILE LOCALE, GATA SĂ PREIA STADIONUL

Între timp, se pare că lucrurile au început să se miște altfel, iar săptămâna trecută atât Consiliul Local Constanța cât și Consiliul Județean Constanța și-au manifestat dorința de a prelua în administrare Stadionul „Farul”! Joi, Suporter Spirit Club Farul Constanța dădea publicității următorul comunicat:

„Cu privire la ştirile apărute în presa locală şi naţională privind situaţia Stadionului “Farul”, dorim să facem următoarele precizări:

1. Colectivul SSC Farul a realizat tot ce i-a stat în putinţă pentru cosmetizarea arenei din Strada Primăverii nr. 2. Începând cu luna august anul trecut am organizat mai multe acţiuni de ecologizare a tribunelor, înlăturare a buruienilor şi eliminare a deşeurilor. Cu sprijinul sponsorilor şi al suporterilor, am reuşit să renovăm intrarea principală şi zona vestiarelor şi s-au realizat lucrări la instalaţia de încălzire şi la nivelul spaţiilor de cazare de la mini-hotel. De asemenea, pentru că ne-am dorit (şi încă ne dorim) să jucăm meciul de baraj pe acest stadion, am reuşit să însămânţăm gazonul şi l-am îngrijit cum ne-am priceput mai bine, în limita resurselor pe care le-am avut la dispoziţie.

2. Împărtăşim îngrijorarea colectivului de antrenori şi sportivi cu care împărţim infrastructura existentă la stadion. Condiţiile de pregătire lipsesc aproape cu desăvârşire, iar peisajul este din nou dezolant. Tribunele au fost din nou năpădite de buruieni, iar prezenţa animalelor şi insectelor înţepătoare periclitează sănătatea tuturor celor care practică activităţi sportive. Deja stadiul de degradare a arenei se apropie de limita după care orice încercare de reabilitare va fi inutilă. Lipsesc sursele de apă potabilă, toaletele sunt inutilizabile şi adevărate focare de infecţie.

3. Sperăm ca autorităţile locale să se implice cât mai urgent în reabilitarea acestui simbol al Constanţei. Nu considerăm că avem vreun drept de exclusivitate asupra arenei doar pentru Farul a fost echipa care a jucat cele mai multe meciuri pe acest teren. Dimpotrivă, ne dorim ca toate echipele din Constanţa, indiferent de competiţia în care sunt angrenate să evolueze pe o arenă modernă, fie ea “Farul” sau un stadion nou. De o nouă arenă ar beneficia întreaga regiune de dezvoltare Sud-Est şi, implicit, oraşul Constanţa. O arenă multifuncţională care să nu fie dedicată exclusiv competiţiilor sportive ci şi evenimentelor cultural-artistice (concerte, proiecţii cinematografice, spectacole de teatru etc.) ar duce spre o mai bună valorificare a potenţialului turistic al Constanţei.

4. În acest an, am încercat să limităm accesul neautorizate în incinta arenei. Din păcate, nu am reuşit să ajungem la o înţelegere cu reprezentanţii DJST, cărora le-am propus un protocol de colaborare în vederea asigurării pazei bazei sportive şi a infrastructurii acesteia. Până la urmă, aceste tentative au eşuat. Şi aşa se explică numărul mare de persoane care vin la stadion după bunul plac şi nesocotesc munca sportivilor şi antrenorilor sau le îngreunează sau împiedică desfăşurarea antrenamentelor.

5. Începând de zilele urmatoare, vom invita din nou toţi constănţenii care iubesc acest loc deosebit la noi acţiuni de ecologizare a arenei. Sperăm să ni se alăture în acest demers atât antrenorii şi sportivii de la atletism, juniorii Academiei “Farul”, părinţii acestora şi toţi cei care utilizează arena pentru recreere, menţinerea condiţiei fizice şi sport de performanţă. Acest stadion este al nostru, al tuturor constănţenilor şi tot nouă ne revine datoria de a-l întreţine, conserva şi înfrumuseţa.

Împreună ducem mai departe spiritul farist!”

CONSTĂNȚENII, CHEMAȚI SĂ AJUTE LA ECOLOGIZAREA STADIONULUI

Suporterii au decis să repete acțiunile de curățenie la stadion, tot prin „muncă patriotică”, așa cum s-a întâmplat în toamnă, în speranța că arena va deveni aptă să găzduiască un meci atât de important ca barajul din iunie. Iată comunicatul de sâmbătă al SSC Farul:

„Nu, nu avem nicio certitudine că stadionul va putea fi omologat, dar am hotărât să facem tot ce ne stă în putinţă pentru ca meciul de baraj care se va juca pe teren propriu să fie găzduit de arena din Strada Primăverii nr. 2.

Credem că nu este nevoie să enumerăm motivele care ne determină să NE ÎNTOARCEM ACASĂ! Jucătorii care au dus greul în acest sezon şi toţi suporterii FARULUI merită ca acest meci să se dispute pe un stadion obişnuit cu performanţa.

Începând de vineri, 26 mai, tundem gazonul prin intermediul unei firme specializate în acest domeniu şi tot cu ajutorul acesteia, vom realiza şi toaletarea parţială a spaţiilor verzi din zona stadionului.

De asemenea, suntem în discuţii avansate cu administratorul unui site specializat în promovarea evenimentelor sportive pentru a oferi posibilitatea tuturor suporterilor să achiziţioneze bilete pentru meciul de baraj, chiar dacă nu vor putea participa fizic la meci.

Începând de duminică, 28.05.2017, ora 08:00, vom fi prezenţi la stadion, în limita timpului disponibil pentru a realiza ecologizarea Tribunelor A şi B (străzile Primăverii şi Ion Andreescu), sectoarele pe care ne dorim să le deschidem pentru accesul publicului. La Tribuna oficială vom invita toate personalităţile sportului constăţean şi gloriile fariste, la Tribuna A ne propunem să amenajăm un sector dedicat exclusiv familiilor, în timp ce la Tribuna B vor lua loc grupurile organizate de suporteri.

Până la finalizarea procedurilor de preluare a Stadionului de către autorităţile locale, vom denumi simbolic tribuna oficială Tribuna „Dumitru Antonescu”, sectorul familial, Tribuna „Sevastian Iovănescu” şi Tribuna B, Tribuna „Suporterilor”.

Rugăm toţi suporterii care doresc să ni se alăture în acţiunile de ecologizare să vină echipaţi corespunător, cu mănuşi de protecţie (mănuşi de lăcătuş, din piele sau şpalţ, nu din plastic), unelte de grădinărit (sape, lopeţi) şi saci menajeri de capacitate mare. De asemenea, pentru a preveni expunerea la insecte înţepătoare periculoase, recomandăm tuturor să poarte pantaloni lungi şi încălţăminte care să depăsească gleznele.

După finalizarea acţiunilor de ecologizare, vom aplica, tot din fonduri proprii şi un tratament pentru deratizarea şi dezinsecţia suprafeţelor ecologizate şi împrejurimilor, iar pentru meci, vom apela la serviciile unei firme specializate pentru furnizarea unor toalete ecologice.

Până acum, am reuşit 31 de victorii! Cu siguranţă vom reuşi şi în această încercare!

Promovăm împreună! Şi tot împreună ducem mai departe spiritul farist!”

